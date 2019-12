Wat is de Apple Mac mini?

Naast een serie 'all-in-ones' (combinatie van monitor en pc in één behuizing) en een breed assortiment aan notebooks, heeft Apple een buitenbeentje in het computerassortiment: de Mac mini. Deze computer mag Apple met recht mini noemen.

De Mac mini wordt, volgens Apple, milieuvriendelijk ontwikkeld en het stroomgebruik is, volgens de producent, ver onder het gemiddelde. Sinds woensdag 16 juni is het nieuwste model op de markt.

Ook de verpakking van de Mac mini is opvallend klein. In het doosje treffen we een massief, keurig afgewerkt blokje aluminium (de zogenaamde 'unibody'). Aan de onderkant van het apparaat zit een grote zwarte dop. Keer je het kastje om, dan lijkt het nog het meest op een kookplaatje. Als je het plaatje simpel losschroeft (zonder gereedschap), kun je bij de geheugenmodules. Je zou de deze eventueel kunnen vervangen door modules met meer capaciteit, zodat de mini meer 'ademruimte' heeft dan de 2 GB die in de eenvoudigste versie wordt meegeleverd.

Apple-TV

Op het eerste gezicht lijkt het kastje meer op de Apple-TV dan op de vorige Mac mini. Het nieuwe model mini is een stuk platter dan het vorige model, maar ook wat breder. Het volume is, al met al, zo'n 20% kleiner. Met een gewicht van 1369 gram voelt hij wel behoorlijk zwaar aan. Een losse voeding ontbreekt; een gewone stekker aan een snoer zorgt voor de nodige spanning. Dat scheelt weer plek.

In de verpakking zitten ook een stekker en een kabel om DVI (uitgaand videosignaal) om te zetten naar HDMI (de standaard die platte tv's gebruiken), twee installatie-cd's evenals een kleine handleiding.

Lees onze bevindingen na enige tijd met de nieuwe Apple Mac mini te hebben gewerkt.

Apple Mac mini review

De oude Mac mini was al een van de zuinigste computers op de markt. Toch heeft Apple kans gezien het stroomverbruik nóg verder terug te brengen. Apple claimt 10 watt te gebruiken in ruststand. Wij zien dit getal inderdaad ook op onze stroommeter staan, wel bij zeer beperkt gebruik. Bij opstarten en 'wakker worden', schiet de meter omhoog naar 25 watt, maar al snel daalt hij weer tot een keurige 10 watt. Bij een beetje rondsurfen zien we de meter tussen de 12 en 16 watt op en neer gaan. Dat mag een heel zuinige score heten. Zelfs de zuinigste notebook kan daar nog een puntje aan zuigen.

Snelheid

De Mac mini is uitgerust met een 2,4 GHz Intel Core 2 Duo processor, 320 GB harde schijf en 2GB RAM geheugen en is standaard uitgerust met het MacOS X 'Snow Leopard' besturingssysteem. Om snelheidstesten (onder Windows) uit te kunnen voeren, installeerden we Windows 7 Ultimate om PCMark Vantage meetsoftware te kunnen starten. De metingen met deze software ('benchmarks') zullen worden gepubliceerd in de eerstvolgende test van desktopcomputers (planning: september 2010).

Stil

De Mac mini is uitzonderlijk stil, alleen als je een dvd speelt maakt dit nog de nodige herrie.

Aansluitingen

Op de nieuwe Mac mini zien we de nodige poorten en aansluitingen:

Ethernet, HDMI, Displayport, Firewire, 4 USB Poorten, geluid in en uit (ook optisch) en een geheugenkaartlezer;

de HDMI-aansluiting is van het type 1.3 en ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels (Full-HD). De DisplayPort-uitgang kan resoluties van maximaal 2560 x 1600 weergeven;

of je veel van de geheugenkaartlezer gebruik zult maken, is maar de vraag, want hij zit op de achterkant van de mini.

Meer geheugen mogelijk

De nieuwe Mac mini heeft nu DDR3-intern geheugen. Het geheugen is sneller en kan twee keer zoveel geheugen adresseren als zijn voorganger; je kunt er 8 GB inprikken. Ook de videokaart is onder handen genomen en vervangen door de snellere (en energiezuinigere) NVIDIA GeForce 320M.

Software

Uiteraard is de Mac Mini standaard voorzien van het Mac OS X Snow Leopard besturingssysteem. Ook meegeleverd is iLife, een softwarepakket voor het organiseren van foto's en het maken van filmpjes en muziek.

Films kijken

Zo'n klein, superzuinig en stil kastje dat (Full-HD-)video kan weergeven, maakt hem geschikt voor home theater-toepassingen. Helaas bezit de Mac mini geen mogelijkheid om films op te nemen, maar onze test set van 1080p-films speelde het kastje zonder enig stotteren af.

Conclusie

Apple is er weer in geslaagd het concept van de Mac mini verder uit te bouwen en een nog aantrekkelijker model in de markt te zetten. Dankzij de HDMI-aansluiting kan je het ding ook goed inzetten als videospeler onder je breedbeeld. Het apparaat speelt wel dvd's af maar geen Blu-Ray-disc en dat is wel een gemis. Voor flink wat minder geld koop je een klooncomputer met dezelfde specificaties, maar dan mis je wel de 'Apple-factor' (design, gebruiksvriendelijkheid).

Pluspunten:

Milieuvriendelijk;

zeer laag stroomverbruik;

zeer compact en stijlvol vormgegeven;

HDMI (eindelijk!);

beknopte maar heldere handleiding.

Minpunten