Harde schijven flink duurder

Nederlandse webwinkels hebben in reactie op de overstromingen in Thailand (een belangrijk productieland) de prijzen van harde schijven flink verhoogd.

Deze trend signaleerde techsite Tweakers. Tweakers noemt als voorbeeld de 1TB-versie van de Samsung Spinpoint F3. Deze is volgens de techsite in enkele weken met ruim 76 procent in prijs gestegen. Dit model kostte eind augustus gemiddeld €51, terwijl de prijs inmiddels is opgelopen tot €90, stelt Tweakers.

Nog exorbitanter is de prijsstijging van de 2 TB Western Digital Caviar Green. Deze kost nu gemiddeld €132, terwijl de consument hem eind augustus nog voor €69 kon bestellen.

Tweakers.net tipt de prijzen van verschillende webwinkels goed te vergelijken. Er zouden aanzienlijke prijsverschillen zijn.

Bron: Tweakers.net