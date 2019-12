Mac OS X Lion: vaarwel muis

Nieuws|Mac OS X Lion is een juist uitgebrachte update van Apple’s besturingssysteem OS X. Er zijn meer dan 250 nieuwe of verbeterde functies. Waaronder Multitouch-bewegingen; nieuwe manieren om het besturingssysteem te bedienen met vingerbewegingen.

Net als op een iPhone of iPad. Bedienen doe je via een trackpad op een Macbook of de aparte Magic Trackpad voor een Apple-desktop. Met de aanraakmogelijkheden lijkt Apple langzaamaan afscheid te nemen van de muis. Verder is er algehele ondersteuning voor schermvullende programma’s en zijn er verschillende manieren om een totaaloverzicht van geopende programma’s op te roepen. Mac OS X Lion kost €24 en is alleen te koop in de Mac App Store als upgrade voor gebruikers van Mac OS X Snow Leopard.

(Persbericht Apple)