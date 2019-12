PB One Two M en Acer Aspire Z5610

Eerste indruk|De Packard Bell One Two M en de Acer Aspire Z5610 zijn pc's waarbij het computerdeel verwerkt zit in de monitorbehuizing. Dat is niet uniek. Wel bijzonder: beide systemen hebben een aanraakgevoelig scherm.

Wat zijn de Packard Bell One Two M en de Acer Aspire Z5610?

De Packard Bell One Two M en de Acer Aspire Z5610 (rechts) zijn pc's waarbij het computerdeel verwerkt zit in de monitorbehuizing; het zijn zogeheten all-in-one-pc's. Bijzonder: beide beschikken over een touch screen; een aanraakgevoelig scherm. Bediening van de computers kan met de muis, het toetsenbord en nu dus ook met de vingers op het scherm.

Prijsverschil

De Packard Bell gaat voor rond de €650 over de toonbank en de Acer is tweemaal zo duur: €1200. Het is dan ook geen verrassing dat beide computers nogal uiteenlopende specificaties hebben. De Acer heeft een snelle Quad-Core processor aan boord, de Packard Bell heeft een relatief eenvoudige Intel Pentium Dual-Core. Ze verschillen ook behoorlijk in schermmaat: de Acer heeft een groot 23,6 inch monitor (60 cm), die van Packard Bell meet 'slechts' 20 inch (50,8 cm). Beide lcd-monitoren zijn breedbeeldschermen, zodat een speelfilm op dvd zonder al te grote zwarte randen kan worden afgespeeld.

64-bits Windows 7

Beide hebben 4 GB aan intern geheugen en worden geleverd met een 64-bits versie van Windows 7. Een 64-bits Windows-editie vereist 64-bits stuurprogramma's voor alle apparaten in en aan je pc. Houd er rekening mee dat voor (oudere) randapparatuur die je al thuis hebt staan niet altijd een 64-bits stuurprogramma (driver) beschikbaar is!

Geheugen

De Acer heeft een echte, aparte videokaart aan boord met eigen geheugen. De Packard Bell 'leent' het videogeheugen van de 4 GB werkgeheugen. De netto opslagruimte bedraagt 682 GB op de Packard Bell en 918 op de Acer. Daarnaast heeft de Acer een Blue-Ray speler aan boord waar de Packard Bell een gewone lezer/brander heeft voor cd's en dvd's. Beide computers kunnen overweg met bekabelde en draadloze netwerken (ook de nieuwste 802.11N-generatie).

Test vingerbediening

Tot zover de belangrijkste zaken onder de spreekwoordelijke motorkap. We hebben ze aan het werk gezet en uiteraard de 'vingerbediening' geprobeerd. Benieuwd naar onze bevindingen? Lees Vingerbediening in de praktijk.

Vingerbediening in de praktijk

Het aanraakscherm op zowel de Packard Bell One Two M als de Acer Aspire Z5610 is een noviteit. De monitor van Acer meet 23,6 inch (60 cm) en die van Packard Bell 20 inch (50,8 cm). Beide schermen zijn over het hele oppervlak multitouch-aanraakgevoelig. Dit houdt in dat meerdere vingers kunnen worden gebruikt om via het scherm de computer te bedienen. Handig voor bijvoorbeeld het in- en uitzoomen op de landkaarten van Google Earth. Of voor het verslepen van foto's van de ene naar de andere plek op je scherm.

'Fun ervaren'

Beide systemen worden geleverd met wat software die de gebruiker met de vinger het systeem laat bedienen, zoals het pakket TouchMedia Share (zie schermafbeelding). De website van Packard Bell is enthousiast over de computerbediening via het aanraakscherm: 'U kunt ronddraaien, spiegelen, vergroten en zo veel meer zodat u alles sneller, intuïtiever en met veel fun ervaart.'

Die fun viel ons wat tegen. De aanraakgevoelige schermen werken aardig, maar hebben soms moeite met exacte bepaling van de muispijl. Beide pc's reageren soms ook wat traag bij vingercommando's. Wanneer je te snel met de vingers over het scherm gaat, gebeurt er soms helemaal niets. Het aanraakgevoelige scherm is leuk, maar is voor de doorsnee gebruiker niet interessant en zorgt er alleen voor dat de prijs van het systeem relatief hoog is.

Testoordeel

Omdat beide computers meedoen aan het testprogramma voor bureaucomputers (desktops), hebben beide pc's ook een Testoordeel gekregen. De Packard Bell One Two M heeft een Totaalscore van 5,5, de Acer Aspire Z5610 haalt een 5,6. Nota bene: deze beoordeling slaat niet op de kwaliteit van het aanraakscherm. Vingerbediening is namelijk (nog) geen testaspect bij bureau-pc's, evenmin de kwaliteit van de (mee)geleverde monitor.

Een aantal opvallende zaken die bij de test naar voren kwamen:

Installatie

Beide systemen worden geleverd met een prima, Nederlandstalige installatieposter, Packard Bell levert ook nog een redelijke Nederlandstalige, papieren handleiding mee. Bij Acer vonden we helemaal geen papieren instructies waardoor het model op gebruiksgemak een stuk lager scoort.

Snelheid

De Acer is bijna tweemaal zo snel als de Packard Bell. Dit komt uiteraard door betere hardware zoals een vierkernige processor, ten opzichte van een tweekernige van Packard Bell. De Acer heeft ook een betere videoprocessor met eigen geheugen en sneller geheugen. Op videoprestaties scoort de Acer 6,5x beter dan de Packard Bell. Daarentegen trekt de Packard Bell de helft minder stroom uit het stopcontact.

Uitbreidingspoorten

Beide systemen hebben 6 usb-poorten, geen firewire of usb 3, wel Bluetooth en een geheugenkaartlezer.

Behuizing en accessoires

De behuizing van de Acer is van iets betere kwaliteit en de pc wordt geleverd met een fijnere muis en toetsenbord.

Conclusie

Beide computers hebben een geïntegreerd aanraakscherm dat in de praktijk beperkte meerwaarde heeft. Het touch screen voegt niet veel meer toe dan vette vingerafdrukken en een stijve arm. Als computers zijn het mooi afgewerkte (Acer iets mooier) alles-in-één-pc's die geschikt zijn voor alle taken. De Acer kan zelfs zware computertaken verrichten, maar de prijs is er dan ook naar.