Wat is de ViewSonic ViewPad 10?

De grotere broer van de ViewPad 7 heeft een 10" aanraakgevoelig, multi-touch scherm met een resolutie van 1024 x 600 pixels. Als besturingssysteem heeft ViewSonic gekozen voor een sterk verouderde versie (1.6) van Android en Windows 7. De ViewPad 10 heeft slechts 1 webcam aan de voorkant, kan overweg met alle draadloze netwerken (ook 802.11n en Bluetooth), maar bevat daarentegen weer geen gps-chip om activiteiten en informatie op de plaats waar je je bevindt te tonen. Er is wel ruimte voor een simkaart waardoor bellen en mobiel internetten tot de mogelijkheden behoort.

Aan de binnenkant vinden we een snellere processor dan de kleinere ViewPad 7: De Intel Atom N455 heeft een snelheid van 1,66 GHz en is ook veel terug te vinden in moderne netbooks. Tevens bezit de ViewPad 10 1 GB intern geheugen en zit er een 16 GB SSD harde schijf in. Aan de buitenkant heeft de tablet o.a. twee usb-aansluitingen, een aansluiting voor een extern scherm en een gleuf voor nog een micro-SD kaartje. De ViewPad 10 heeft een afmeting van 275mm x 170mm x 19,7mm en weegt 875 gram. In tegenstelling tot bij de ViewPad 7 krijg je bij deze grotere variant geen handige beschermhoes.

ViewPad 10: review

Formaat en scherm

Vergeleken met de ViewPad 7 is deze versie groot en zwaar. Hij voelt wel solide aan en is mooi afgewerkt. De resolutie (1024 x 600) van het 16:9 scherm is hoger dan de ViewPad 7, maar nog steeds niet genoeg om HD materiaal optimaal te tonen. Bovendien moet hierdoor bij sommige websites nog in de breedte worden gescrollt. Omgevingslicht reflecteert evenals bij de ViewPad 7 hinderlijk.

Besturingssysteem en bediening

Opmerkelijk: de tablet heeft twee besturingssystemen: Google Android en Windows 7. De Android-variant is de sterk verouderde versie 1.6 (zonder Flash-ondersteuning). Van Windows 7 is de Home Premium-versie voorgeïnstalleerd. Via een keuzemenu kun je kiezen voor een van de besturingssystemen. Dit menu is echter Engelstalig, strooit met technische computertermen en is slecht te sturen met de knoppen naast het scherm. Bediening van de ViewPad 10 onder Windows 7 gaat prima, maar lang niet zo prettig als onder Android of op de iPad. De Windows-versie werkt ook langzamer dan de Androidvariant.

Handleiding , opladen en stuurprogramma's

Er is geen Nederlandstalige, papieren handleiding. Het apparaat is ook niet volledig in het Nederlands te gebruiken: Windows 7 is niet Nederlandstalig, Android 1.6 wel.

Een dieptepunt: De ViewPad 10 heeft geen Nederlandse stekker, maar een Engelse variant. Je kunt hem niet opladen, tenzij je een verloopstukje bij de elektronicawinkel aanschaft. De accuduur is 4 - 6 uur, afhankelijk van het besturingssysteem en het gebruik.

Ventilatoren

Aan de zijkant van de ViewPad 10 zitten twee roostertjes om warmte door af te voeren. De ventilatoren zijn goed hoorbaar en maken een licht zoemend, hinderlijk geluid.

Conclusie

De ViewPad 10 is geen aanrader. Twee besturingssystemen lijkt mooi, maar de één is sterk verouderd en de ander te traag. Het keuzemenu tussen de twee besturingssystemen werkt slecht en het ontbreken van een Nederlandse stekker is onacceptabel. Daarnaast is de tablet te zwaar van gewicht en is het scherm onder de maat.

Pluspunten

Voelt solide aan en is mooi afgewerkt;

Inclusief Windows 7;

Ingang voor Sim-kaart;

In Nederlandse taal te gebruiken.

Minpunten

Nederlandse stekker ontbreekt;

Te zwaar;

Schermresolutie te laag voor HD video;

Reflecterend scherm;

Hinderlijk zoemgeluid van ventilatoren;

Verouderde versie van Android;

Werking onder Windows 7 is langzaam;

Keuzemenu besturingssysteem slecht uitgewerkt;

Geen Nederlandstalige, papieren handleiding;

Geïnstalleerde versie van Windows 7 is niet Nederlandstalig.

