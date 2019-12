Aanbiedingen winkelgebonden

Nieuws|Begin september kochten we de laptops voor onze test in. Deze keer lag de focus op laptops die door winkels worden gepromoot. Al snel zagen we dat deze promoties vaak exclusief verkrijgbaar zijn.

Elke 2 weken een nieuwe test

We publiceren elke 2 weken nieuwe testresultaten in het dossier laptops. Deze update besteden we aandacht aan 14 laptops: 2 Acers, 1 Dell, 4 HP's en 6 Lenovo's.

Opvallend

Deze keer hebben we vooral laptops ingekocht die door de winkels worden gepromoot op hun website of in hun reclamefolder. We zagen al snel dat deze deals vaak exclusief verkrijgbaar zijn. Veel winkels hebben een laagste prijs garantie, en die is met een exclusieve laptop nooit in gevaar.

De geteste laptops op een rij

Hieronder een overzicht van de recent geteste laptops, inclusief richtprijs en verkrijgbaarheid.

Laat je niet zomaar verleiden

Het is wel belangrijk om je niet blind te staren op een aanbieding. Vergelijk de aanbieding sowieso met andere laptops die ongeveer dezelfde specificaties hebben.

