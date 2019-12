Eerste indruk|Op de betaalbare Acer Aspire C710 draait geen Windows of Apple-software, maar Google's eigen besturingssysteem Chromium. Dat is geschikt voor internetdiensten als Google Docs, Google Maps, Google Drive en natuurlijk Gmail. Een internetverbinding is in de praktijk noodzakelijk om de kleine laptop nuttig te maken. Dat beperkt de mobiele mogelijkheden drastisch.

Acer Chromebook Aspire C710: review

De Acer Aspire C710 Chromebook met 11,6 inch scherm ziet er op het eerste gezicht uit als een standaard, wat 'plastic' ogende, kleine notebook. Toch zit hij degelijk in elkaar. Het stevige scherm scharniert met een prettig weerstand open en blijft direct in de gewenste stand staan.

De Chromebook start met het inlogscherm van Chromium. Je loopt een handjevol eenvoudige installatieschermen door, voor onder andere wifi (het draadloze netwerk) en het bijbehorende wachtwoord. Daarna komt het inlogscherm van Chromium, Googles eigen besturingssysteem. Inloggen kan met een bestaand Google-account. Heb je dat nog niet, dan kun je dit ter plekke aanmaken.

Tweede generatie

De Acer Aspire C710 is alweer de tweede generatie Chromebook van de hand van Acer. De vorige had nog een prijskaartje waarvoor je ook een goedkope Windows-notebook kon kopen. Gelukkig kost dit nieuwste model drastisch minder: onder andere Laptopshop.nl vraagt er €269 voor.

De eerste generatie Chromebook had een Zoek-knop op het toetsenbord. Een Capslock ontbrak. In deze tweede generatie is de Zoek-knop er nog steeds. Het zijn er zelfs twee geworden, maar nu vinden we ze links en recht van de spatiebalk. De oude Capslock is ook weer terug.

Gebruiker van de eerste generatie Chromebook hoeven niets te missen: zij kunnen de nieuwste versie van het besturingssysteem eenvoudig installeren.

Alles in de cloud.

Misschien heb je wel eens meegemaakt dat je notebook gestolen is, of niet meer te repareren blijkt. Na het aanschaffen van je nieuwe notebook kom je er pas achter dat je allerlei zaken niet gebackupt hebt. Denk aan je bookmarks, automatisch onthouden wachtwoorden, contactenlijst, et cetera. Dat maak je met een Chromebook niet mee. Zodra je inlogt met een nieuwe Chromebook heb je alles weer terug.

Ook als je twee Chromebooks hebt, kun je handig gebruik maken van de cloud (online-opslag). Je legt dan bijvoorbeeld een Chomebook thuis neer en de andere op je werk. Je hoeft nooit bestanden te synchroniseren. Je hebt thuis precies dezelfde bestanden, instellingen en mogelijkheden als op je werk. Handig voor mensen die veel thuiswerken en niet willen slepen met hun computer.

Doorwerken zonder internet

Zoals gezegd, de Chromebook ademt internet. Hij is zonder internet beperkt inzetbaar. Zo kun je je Google Mail offline blijven lezen en een mailtje typen, dat wordt verstuurd als je weer internet hebt. Ook je bestanden die je in de onlinekantooromgeving Google Docs hebt staan, zijn offline te openen en te bewerken. Dat kan handig zijn onder bepaalde omstandigheden, maar veel meer dan een doekje voor het bloeden is het niet. Zonder internet kan de Chromebook de tas in.

Laptopachtig

Voor de €269 die deze Acer kost kun je geen serieuze notebook aanschaffen. Zelfs de betere tablets zijn duurder. Toch koop je met de Acer Aspire C710 een snelle, laptopachtige machine, met een scherm en het toetsenbord die beter zijn dan wat je doorgaans in dit prijssegment aantreft. De rekeneenheid stelt niet veel voor, maar is krachtig genoeg. Dankzij het vederlichte besturingssysteem Chromium start het systeem snel op en het reageert soepel. De harde schijf is vele malen groter dan nodig.

Wie regelmatig in de Verenigde Staten komt kan allicht goedkoper zijn slag slaan. Daar kost de Chromebook slechts 199 dollar!

Voldoende aansluitingen

De Chromebook is voorzien van alle benodigde aansluitingen. Drie usb 2.0 aansluitingen, zowel een vga- als een hdmi-aansluiting (voor een externe monitor of hd-televisie). Een ethernetaansluiting om via een netwerkkabel met internet te verbinden. Een hoofdtelefoon kan aangesloten worden en zelfs een Kensington-slot waarmee je de notebook met een kabeltje op slot kunt zetten aan een tafelpoot. Een lezer voor sd/hc-geheugenkaartjes vinden we aan de voorkant. Handig om je vakantiefoto's (online) veilig te stellen.

Teleurstellende accu

Afhankelijk van hoe intensief we de Chromebook gebruikten, hield de accu er tussen de 2 tot 3 uur mee op. Dat is een magere score waardoor de Chromebook afvalt voor wie hem wat langer onderweg wil gebruiken.

Conclusie

Werk je alleen met Google (applicaties), heb je overal toegang tot internet (wifi) en is de beperkte accuduur voor jou geen probleem, dan is de Chromebook een leuke en scherp geprijsde notebook. De meeste consumenten zullen de beperkingen te groot vinden. Zij kunnen beter iets meer geld uitgeven voor een Windows- of Mac-laptop.

Lees meer over de specificaties van de Acer Asprire C710 Chromebook.

Wat is de Acer C710 Chromebook?

Voor het luttele bedrag van €269 koop je de Acer Aspire C710 Chromebook. Deze kleine notebook is uitgevoerd met Google's eigen besturingssysteem Chromium (dus niet Microsoft Windows of OSX van Apple) en kan alleen Google (web)applicaties gebruiken.

Online via Google Chrome

De basis vormt Google's eigen browser Chrome en daarmee heb je vervolgens toegang tot het welbekende Gmail, Google Docs, Google Maps, et cetera. Daarnaast zijn er een kleine 1.000 programma's (plug-ins) van allerhande bedrijven beschikbaar. Dit zijn voornamelijk spelletjes.

Het grootste deel van de applicaties plus al je documenten staan online, dus op het moment dat er geen internet voor handen is, kun je de applicaties niet (volledig) gebruiken. Sommige applicaties bewaren op de Chromebook wel een kopie van gegevens, zoals ontvangen e-mails.

Specificaties

Scherm : 11,6 inch (29,4 cm);

: 11,6 inch (29,4 cm); Schermresolutie : 1366 x 768 pixels;

: 1366 x 768 pixels; Dikte behuizing : 2,54 cm;

: 2,54 cm; Processor : Intel Celeron;

: Intel Celeron; Werkgeheugen : 2 GB;

: 2 GB; Opslagcapaciteit : 320 GB;

: 320 GB; Gewicht: 1,4 kilo.

Wij hebben de Acer Asprire C710 even uitgeprobeerd. Lees onze review.