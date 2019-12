Acer-notebook met twee schermen

De prijs van de Acer Iconia is nog niet bekend, evenals de exacte datum waarop hij in de Nederlandse winkels te koop zal zijn. Wel bekend is dat dit model een Intel Core i5-processor aan boord heeft die op 2,66 GHz draait. Hij bevat 4 GB intern geheugen en heeft een schermdiagonaal van tweemaal 14 inch (35 cm). De computer levert op beide schermen een resolutie van 1366x768 beeldpixels.

De Iconia weegt rond de 2,8 kilo en dat is vrij veel voor een 14 inch-laptop. De reden is waarschijnlijk de extra hardware en koeling die nodig is voor beide displays. Overigens heeft Iconia geen fysiek touchpad (muisvlak) zoals we gewend zijn. Het onderste invoerscherm zal hier (deels) dienst doen als (reuze) touchpad.

Beide schermen zijn zogeheten 'capacitieve' schermen, zoals ook de iPhone heeft. De aanraakgevoeligheid is gebaseerd op de elektrische geleidbaarheid van de huid; hard drukken is niet nodig. De Iconia wordt geleverd met Windows 7, een besturingssysteem dat niet bekend staat om een prettige besturing via aanraakgevoelige schermen.

Zodra de Iconia in de Nederlandse winkels ligt, zullen wij hem uiteraard testen.