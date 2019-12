Eerste indruk|De Acer S7 is zo dun, dat hij meer aan een tablet doet denken dan aan een notebook. Zo is hij maar 12 milimeter dik en weegt hij een luttele 1,29 kg.

Wat is de Acer S7

De Acer Aspire S7-391-53314G12aws is een laptop met een 13 inch scherm. De laptop valt op vanwege het lage gewicht: 1,29 kg en het feit dat de laptop een Full HD, aanraakscherm heeft meegekregen. Dit model wordt geleverd inclusief Windows 8.

Het aanraakscherm maakt het werken met Windows 8 makkelijker. Ook wordt de Acer Aspire S7-391-53314G12aws zeer compleet geleverd: inclusief sleeve, VGA-monitor-adapter, usb-netwerkadapter en draadloze muis.

Prijzen

De Acer Aspire S7-391-53314G12aws kost €1399. Daarvoor krijg je een Intel Core i5-3317U, 4 GB werkgeheugen, 128 GB SSD en een 13,3 inch Full HD-scherm. Voor €1699 is er een variant (Acer Aspire S7-391-73514G25aws) verkrijgbaar met Intel Core i7-3517U en 256 GB SSD.

Specificaties

Processor: Intel Core i5 3317U (dual-core);

Beeldscherm: 13,3 inch (1920x1080), aanraakscherm;

Werkgeheugen: 4 GB;

SSD: 128 GB;

WiFi: 802.11n (300 Mbit);

usb 3.0: 2x;

HDMI: Micro-aansluiting;

SD-kaartlezer: Ja;

Gewicht: 1,29 kg;

Besturingssysteem: Windows 8.

Acer S7

Is het een laptop of is het een tablet? Dat is een vraag die met de komst van Windows 8 steeds vaker gesteld kan worden. De Acer Aspire S7-391-53314G12aws is duidelijk een laptop, maar het aanraakscherm maakt duidelijk dat hij écht voor Windows 8 is ontwikkeld.

Het merk Acer is bekend geworden als leverancier van aantrekkelijk geprijsde laptops. Met een prijskaartje van €1399 valt de Aspire S7 duidelijk in een andere categorie. Het is een laptop die moet concurreren met bijvoorbeeld een Apple MacBook Pro. Net als die modellen is ook deze Acer flinterdun, al is de logische doelmatigheid van die Apple-producten niet bij Acer terug te vinden. Zo kost het al moeite om het aan/uit-knopje te vinden. Dat heeft Acer namelijk ergens aan de zijkant geplaatst.

Full HD aanraakscherm

De Acer Aspire S7-391-53314G12aws wordt geleverd met Windows 8, dat onder andere via het scherm te bedienen is. Het werken met Windows 8 vraagt om (enige) gewenning. Maar dat ligt niet aan Acer. Het aanraakscherm is een uitstekende aanvulling op het gebruik. Wie enige tijd met de combinatie van toetsenbord, touchpad en aanraakscherm werkt, merkt dat de overgang heel natuurlijk is.

Bepaalde handelingen - zoals het oproepen van de besturingselementen van Windows aan de zijkant van het scherm (de charmes) of het aanklikken van iconen - zijn logisch om via het scherm te doen, terwijl andere acties weer makkelijker met het toetsenbord of touchpad zijn uit te voeren. Om de laptop te bedienen levert Acer overigens óók nog een draadloze muis. De aanslag van het toetsenbord valt behoorlijk tegen, daarom is dit misschien

De Acer Aspire S7-391-53314G12aws heeft een 13,3 inch scherm met een Full HD-resolutie, oftewel 1920x1080 pixels. Dat is veel meer dan gewoonlijk bij laptops van dit formaat, die hebben meestal 1366x768 pixels. Het is wel minder dan de Apple MacBook Pro Retina: die heeft 2560x1600 pixels. De beeldkwaliteit en kleurweergave van het scherm is erg goed. Ook over de kijkhoek hebben we geen klachten, maar de glimmende afwerking van het scherm kan onder sommige omstandigheden hinderlijk zijn. De hoge resolutie maakt sommige elementen van Windows in de desktopomgeving van Windows 8 klein.

Zeer compleet, toetsenbord matig

De Acer Aspire S7-391-53314G12aws wordt zeer compleet geleverd. Behalve genoemde draadloze muis vinden we ook nog een luxe sleeve om de laptop mee te kunnen nemen in de doos en kabeltjes om een de laptop op een bedraad netwerk of op een monitor met VGA aan te sluiten. De Acer Aspire S7-391-53314G12aw heeft verder weinig aansluitingen: 2 keer USB 3.0, geheugenkaartlezer en een Micro HDMI-aansluiting.

De Acer Aspire S7-391-53314G12aw is een Ultrabook en uitgerust met een zuinige Intel Core i5-processor, 4 GB werkgeheugen en een 128 GB SSD. Doordat Windows en de door Acer geïnstalleerde extra’s behoorlijk wat ruimte kosten blijft er maar 70 GB nuttige opslagruimte over in deze laptop. Naast dit model is er ook een duurdere variant met 256 GB schijfruimte en Intel Core i7 aan boord. Beide varianten hebben 4 GB werkgeheugen, upgraden is niet mogelijk. De SSD maakt de Acer een vlotte laptop.

Een dvd-brander is niet ingebouwd, uiteraard is die wel via usb aan te sluiten. De Acer Aspire S7-391-53314G12aws weegt maar 1,29 kilo en dat is erg licht voor een laptop met deze specificaties. De scharnieren van het scherm zijn behoorlijk stroef, waardoor het stabiel blijft staan tijdens het aanraken. Wel is de laptop aan de lichte kant, waardoor te bruuske vingerwijzingen de laptop wel doen wiebelen. De scharnieren zijn zo ontworpen dat het scherm vrijwel volledig plat neergelegd kan worden.

Conclusie

De Acer Aspire S7-391-53314G12aws is een zeer lichte (1,29 kg) laptop met een zeer mooi, Full HD aanraakscherm. Het is zeker een voordeel voor wie met Windows 8 werkt. Ook wordt deze laptop zeer compleet geleverd: inclusief sleeve, draadloze muis en extra verbindingskabels. Nadelen zijn de erg beperkte schijfruimte, de glimmende afwerking van het scherm en het tegenvallende toetsenbord.