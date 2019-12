Acht extreem goedkope laptops getest

Nieuws|Laptops worden gemiddeld steeds duurder, maar aan de andere kant koop je voor een steeds lager bedrag een budgetlaptop. Je vindt ze al vanaf €200 in winkels zoals BCC, Bol.com, Coolblue, Expert en Media Markt. Maar je ziet ze ook steeds vaker in de doe-het-zelfzaak, de supermarkt en zelfs de speelgoedwinkel. Hoe goed doen ze het in onze test? Lees verder!

Bezuinigen

De geteste budgetlaptops beschikken allemaal over weinig opslagruimte en werkgeheugen. Ook hebben ze vaak een slecht toetsenbord en scherm. Het is duidelijk dat fabrikanten flink bezuinigen om een verkoopprijs mogelijk te maken die maar net boven de €200 uitkomt. En dat is voor een laptop extreem goedkoop.

Testoordeel

Het bezuinigen heeft invloed op de kwaliteit van de laptop. De in november geteste budgetlaptops halen een testoordeel tussen de 5,4 en 5,9. En ook eerder geteste budgetmodellen komen meestal niet boven de 6 uit. Aan de andere kant komen we nooit zware onvoldoendes tegen. De extreem goedkope laptops raden we dan ook niet af, maar houd er wel rekening mee dat ze zelfs bij licht gebruik langzaam reageren. Zelfs als je enkel een document typt.

Opvallendheden uit de test

De test brengt een aantal grote verschillen aan het licht, hoewel de laptops nagenoeg hetzelfde kosten. Blijkbaar bezuinigen de fabrikanten allemaal op andere onderdelen.

Snelheid : Het zal geen verrassing zijn dat de goedkope laptops niet uitblinken in snelheid. Uit onze test blijkt dat de laptops onderling nog behoorlijk verschillen. De score voor snelheid varieert tussen de 3,3 en 5,4.

: Het zal geen verrassing zijn dat de goedkope laptops niet uitblinken in snelheid. Uit onze test blijkt dat de laptops onderling nog behoorlijk verschillen. De score voor snelheid varieert tussen de 3,3 en 5,4. Toetsenbord : De helft van de laptops heeft een slecht tot zeer slecht toetsenbord. De Medion Akoya E2215T-serie valt extra op omdat sommige toetsen extra klein zijn gemaakt en de delete-toets ook dienst doet als F10-toets. De HP Streams doen het iets beter en halen net geen zesje voor hun toetsenbord.

: De helft van de laptops heeft een slecht tot zeer slecht toetsenbord. De Medion Akoya E2215T-serie valt extra op omdat sommige toetsen extra klein zijn gemaakt en de delete-toets ook dienst doet als F10-toets. De HP Streams doen het iets beter en halen net geen zesje voor hun toetsenbord. Repareerbaarheid : Goedkope laptops zijn nauwelijks te repareren. We beoordelen dit door te kijken of je de laptop makkelijk kunt openen. Ook kijken we hoe eenvoudig je het toetsenbord, de wifi-adapter, het geheugen, de harde schijf en de accu vervangt. De geteste goedkope laptops scoren zeer slecht: tussen de 1 en de 1,4. De 1,4 gaat naar de Acer laptops omdat daarvan in ieder geval het toetsenbord nog kan worden vervangen.

: Goedkope laptops zijn nauwelijks te repareren. We beoordelen dit door te kijken of je de laptop makkelijk kunt openen. Ook kijken we hoe eenvoudig je het toetsenbord, de wifi-adapter, het geheugen, de harde schijf en de accu vervangt. De geteste goedkope laptops scoren zeer slecht: tussen de 1 en de 1,4. De 1,4 gaat naar de Acer laptops omdat daarvan in ieder geval het toetsenbord nog kan worden vervangen. Werktijd op een accu : We zijn positief verrast over de accu's. De laptops scoren tussen de 9,8 en de 10 voor de accu. De werktijd bij minimale belasting varieert toch behoorlijk. De Medion Akoya E2215T (30021261) houdt het 13 uur en 41 minuten vol op 1 lading, terwijl de Acer Aspire One S1002 al leeg is na 7 uur en 22 minuten, wat voor een laptop nog steeds een erg goede accuduur is.

: We zijn positief verrast over de accu's. De laptops scoren tussen de 9,8 en de 10 voor de accu. De werktijd bij minimale belasting varieert toch behoorlijk. De Medion Akoya E2215T (30021261) houdt het 13 uur en 41 minuten vol op 1 lading, terwijl de Acer Aspire One S1002 al leeg is na 7 uur en 22 minuten, wat voor een laptop nog steeds een erg goede accuduur is. Muisstil: Van de 8 laptops zijn er 6 muisstil. Je hoort ze niet, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van bewegende onderdelen. Twee laptops zijn wel te horen als je ze intensief gebruikt. Het gaat om de HP Streams. Als ze minimaal belast worden zijn ze, net als de rest, niet te horen.

Bekijk de goedkoopste, goed verkrijgbare laptops in onze vergelijker. Als je bent ingelogd dan krijg je direct een overzicht van alle testresultaten.

Lees ook onze tips voor het kopen van een goedkope laptop.