Eerste indruk|De AOC i2473Pwy is een computermonitor met ingebouwde speakers. Het is een goede koop als je een geïntegreerde oplossing zoekt. We vinden losse apparaten wel een betere keus. De speakers in de voet en het uitstekende schermpaneel maken de AOC i2473Pwy toch het overwegen waard.

AOC i2473Pwy: review

De AOC i2473Pwy is een opvallende computermonitor van 23,8 inch (60,45 cm) groot, met speakers ingebouwd in de voet. De voet is dan ook een stuk dikker dan gangbaar. De voet is afgedekt met een zogenaamd speakerdoek, zoals te zien is op de afbeelding.

Beeld: uitstekend schermpaneel

Het schermpaneel is uitstekend. De minimale en maximale helderheid zijn ruim voldoende. Ook zijn de grijswaarden en de kleur zijn in orde: de lichte afwijkingen hierin zijn vrijwel niet te zien zijn met het menselijk oog. Het scherm heeft ook een goede kijkhoek. Daardoor blijven kleuren en helderheid goed als je het scherm niet recht van voren bekijkt.

Geluid: goed voor een monitor

De speakers zijn veel beter dan we gewend zijn van monitoren met ingebouwde speakers. De speakers zijn goed genoeg om een kleine kamer te vullen met muziek, zonder dat er geluidsvervorming plaatsvindt.

Dat komt vooral door de plaatsing van de speakers in de voet, in plaats van in de rand van het scherm. Hierdoor is een grotere klankkast beschikbaar met grotere speakeropeningen. Hoge frequenties klinken daardoor helderder en midden-tonen komen beter tot hun recht. Ook het maximale volume zonder vervorming ligt hoger. We vergeleken de geluidskwaliteit met een aantal andere speakeropties door een subjectieve luistertest.

Alternatieven: losse luidsprekers en bluetooth-luidsprekers

Losse luidsprekers in de prijsklasse tot €50, presteren beter dan deze AOC-monitor. Doordat zij een nog grotere klankkast hebben, en soms zelfs een subwoofer, zijn vooral de lage klanken beter bij zulke losse speakers. Het nadeel van losse speakers is dat ze meer ruimte in beslag nemen en je extra kabels krijgt.

De geluidskwaliteit van het AOC-scherm is vergelijkbaar met die van bluetooth-luidsprekers in de prijsklasse tot €60. Deze mobiele luidsprekers zijn ook compact, maar juist flexibel inzetbaar en voorzien van een ingebouwde accu, waardoor je ze ook voor andere dingen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om muziek van je mobiele telefoon af te spelen.

Miracast en MHL

De monitor biedt ondersteuning voor Miracast, een draadloze videostandaard die in steeds meer smartphones en tablets zit. Je kunt daarmee je smartphone-scherm in HD-resolutie (1280x720 pixels) tonen op het beeldscherm, zonder dat je een kabel nodig hebt. Een kabelverbinding is mogelijk via de MHL-interface, die zorgt voor eenzelfde beeld en het opladen van je apparaat.

Deze functionaliteit is geen reden om de monitor te kopen. Bij een 'gewone' monitor kun je prima kiezen voor alternatieven, zoals de Chromecast, de Apple TV of andere draadloze video-adapter.

Zuinig met stroom

Het stroomverbruik is maximaal 26,2 watt, wat voor een scherm met deze diagonaal bijzonder zuinig is. Ook is het verbruik zeer laag in stand-by-stand en als de monitor uitgeschakeld is.

Redelijke prijs

Voor zo'n €250 krijg je geen standaard monitor, maar één met geïntegreerde speakers en Miracast. Door deze extra's is hij zo'n €80 tot €100 duurder dan een standaard scherm van 23 of 24 inch. Dat is redelijk.

Conclusie

Het beeld van deze monitor is goed, het geluid is een leuke extra. We vinden het een goede koop als je beide functies in één apparaat wilt. Hoeft dat niet per se, dan kun je beter kiezen voor een losse monitor met daarbij losse speakers en eventueel een Chromecast of vergelijkbaar apparaat. De totale prijs zou dan vergelijkbaar zijn, of zelfs iets lager, maar je bent flexibeler doordat je monitor en speakers afzonderlijk van elkaar kunt vervangen voor upgrades of bij defecten.

Wat is de AOC i2473Pwy?

De AOC i2473Pwy-monitor is voorzien van een logo van het audio-merk Onkyo. Daarmee impliceert AOC een hogere geluidskwaliteit dan je normaalgesproken zou verwachten van een beeldscherm met ingebouwde speakers.

Klankkast

Bij afwezigheid van een klankkast is de geluidskwaliteit niet van 'hifi-niveau'; dit soort speakers dient dan ook voornamelijk voor het weergeven van audionotificaties, niet voor het weergeven van muziek.

Beoordeling

We hebben de beeldkwaliteit bij standaardinstellingen beoordeeld met behulp van een colorimeter en analysesoftware. De geluidskwaliteit is vergeleken een aantal andere speakeropties en met de iets oudere, maar zeer vergelijkbare AOC i2369Vm-monitor.

Specificaties

De 23,8 inch (60,45 cm) grote monitor heeft een Full-HD-resolutie van 1920 x 1080 met een verversingssnelheid van 60 Hz. Een stroom, VGA, HDMI en Audio-kabel zijn meegeleverd. De afmetingen met standaard zijn 54,7 x 40,9 x 18,3 cm en de monitor weegt 4.12 kg. De voet is niet verstelbaar, het scherm kan wel kantelen. Verder kun je een koptelefoon aansluiten en het scherm beveiligen met een Kensington-slot.

Andere AOC monitoren

Dit is niet AOC's eerste monitor met speakers. Eerder introduceerde het merk een model met een 30-pins iPod-/iPhone-dock en een vergelijkbare speaker-oplossing (afgebeeld).