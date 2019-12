Apple introduceert nieuwe producten

Nieuws|Apple introduceerde deze week een aantal nieuwe producten. Een daarvan is een nieuwe versie van het Applebesturingssysteem. Ook heeft Apple de Macbook Air voorzien van nieuwe hardware.

De nieuwe Macbook Air, een lichte en compacte Apple notebook, is voorzien van de laatste generatie Intelprocessoren. Bovendien zijn de nieuwe Air's voorzien van een Thunderbolt-aansluiting met hoge doorvoersnelheid. Apple claimt dat deze nieuwe generatie Macbook Air's 2,5 keer sneller is dan zijn voorganger.

De nieuwe versie van het Applebesturingssysteem Lion, is niet zozeer onder de motorkap aangepast zoals OS X Snow Leopard twee jaar geleden, maar biedt de gebruiker 250 nieuwe functies en mogelijkheden. Niet alle vernieuwingen zijn even revolutionair, maar er zitten pareltjes bij. Een daarvan is "automatisch bewaren" waardoor je nooit meer handmatig bestanden hoeft op te slaan. Met Airdrop kun je snel en eenvoudig bestanden tussen Applecomputers uitwisselen.

Bron: Apple.com