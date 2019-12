Apple kondigt talrijke producten aan

Nieuws|Op de World Wide Developers Conference 2013 afgelopen maandag kondigde Apple een reeks nieuwe producten en updates aan. De belangrijkste is iOS7, de meest verrassende de nieuwe Mac Pro. Het gros komt pas in het najaar op de markt.

iOS 7

De belangrijkste aankondiging is die van iOS 7. Het nieuwe besturingssysteem voor iPhones en iPads komt in de herfst als een update beschikbaar. Apple liet een proefversie van het programma zien die op iPhones al beschikbaar is voor testers en programmeurs.



Het gaat in iOS 7 vooral om aanpassingen in het uiterlijk van iOS. Er zijn nieuwe iconen, een nieuw lettertype en het achtergrondscherm komt in beweging zodra je het toestel beweegt. Dat komt 3D-achtig over. Er zijn ook functionele aanpassingen: apps kunnen zichzelf automatisch updaten en meer apps kunnen tegelijk worden gebruikt.

OS X Mavericks

Ook voor de Mac-computers (desktops en laptops) komt er een nieuwe versie van het besturingssysteem: OS X Mavericks. Deze nieuwe software zou een Mac sneller laten werken door efficiëntere aanspraak op de hardware. Ook is er een nieuwe versie van Apple-browser Safari, die volgens Apple webpagina's sneller kan verwerken. Je kunt bestanden en documenten beter beheren door de introductie van tabs in de Finder (bestandsbeheer) en tags (sleutelwoorden) die je aan documenten kunt toekennen.

MacBook Air

Apple kondigde ook een nieuwe MacBook Air aan: lichter, sneller en toch weer veel zuiniger dan vorige generaties. Je kunt hem de hele werkdag gebruiken, meldt de Apple site. Zonder stopcontact, bedoelt de computermaker.

Mac Pro grootste verrassing

Grootste verrassing op hardwaregebied is de Mac Pro: een krachtiger versie van de desktopcomputer voor (grafische) professionals. Hij is niet langer in een klassieke doos gehuisvest maar in een ronde pilaar. Van een afstand heeft het wel iets van de plastic behuizing van een fotorolletje. Hij is een stuk kleiner dan de metalen kasten van de voorgaande Mac Pro's.

Apple iTunes

Apple iTunes wordt van een downloadshop voor muziekbestanden uitgebouwd tot een dienst waar je via 'streaming' kunt luisteren naar je muziekaankopen (downloaden en luisteren tegelijk dus) en andere (populaire) tracks. Tegen betaling kan dit zonder reclame tussen de muziekjes door.

iWork

Nog in een prematuur stadium maar wel in aantocht is een webversie van iWork (iWork for Cloud), de kantoorsoftware van Apple. iWork heeft tot nu toe niet heel veel gebruikers omdat Microsoft Office (of open source-tegenhangers) de dienst uitmaken op kantoor. De nieuwe webgebaseerde versie kan mogelijk gebruikers voor zich winnen; de demonstratie tijdens de introductie was indrukwekkend. Er komt ook een iPad-versie van iWork die helemaal is afgestemd op vingerbediening.

Bron: World Wide Developers Conference 2013