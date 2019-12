Apple Mac OS X Yosemite

Conclusie

We verwachten dat de nieuwste versie van OS X de samenwerking tussen Mac en iOS verder gaat verbeteren. Ben je in het bezit van zowel een Apple Mac als een of meerdere iOS-apparaten? Dan zal je ervaring waarschijnlijk een groter geheel vormen. Ook zal je dingen herkennen, die je van andere Apple apparaten gewend bent. Tegelijkertijd wordt het lastiger om uit het Apple ecosysteem te stappen, juist omdat alles zo met elkaar verweven is.

Zonder iOS-apparaten heb je nog steeds voordelen van de update, maar wel wat minder. De veranderingen zijn geen pure noodzaak om plezier te hebben van je Mac. Wel is het prettig dat de update gratis is en je daardoor up-to-date kunt zijn.

Wat is OS X Yosemite?

OS X is het besturingssysteem van een Apple-laptop of -desktop. Je vindt hier standaard geen Windows, maar een eigen besturingssysteem. Hierbij staat OS voor Operating System, ofwel besturingssysteem. Mac OS X betekent dan ook: Mac's besturingssysteem versie 10.

Gratis update naar OS X Yosemite

Mac OS X is het besturingssysteem van Apple Mac laptops en desktopcomputers. Vorig jaar werd de update van Apple's besturingssyteem Mac OS X voor het eerst gratis weggegeven. Ook dit jaar zal een grote, gratis update plaatsvinden naar versie 10.10, genaamd OS X Yosemite. Je kunt hem vanaf 16 oktober 2014 downloaden vanuit de Mac App Store. In de nieuwste versie vind je een nieuw ontwerp en allerlei nieuwe functies.

Mac OS X is een ander systeem dan iOS, het besturingssysteem van Apple iPhones en iPads. Apple lijkt er wel naar te streven om beide systemen meer op elkaar te laten lijken en beter met elkaar samen te laten werken.

De minimale systeemeisen zijn:

iMac (mid 2007 of nieuwer);

MacBook (laat 2008 Aluminium, vroeg 2009 of nieuwer);

MacBook Pro (mid/laat 2007 of nieuwer);

MacBook Air (laat 2008 of nieuwer);

Mac Mini (vroeg 2009 of nieuwer);

Mac Pro (vroeg 2008 of nieuwer);

Xserve (vroeg 2009).

We zetten de grootste veranderingen voor je op een rij. Apple heeft deze dingen allemaal aangekondigd, maar het is mogelijk dat er nog dingen veranderen of uitgesteld worden, voordat de definitieve versie van OS X Yosemite uitkomt.

Let op! Voor bepaalde functies gelden strengere systeemeisen. In de praktijk moet je dan in het bezit zijn van een nieuwere Apple computer. Het gaat onder andere om functies als AirDrop, AirPlay Mirroring, Handoff en Instant Hotspot. Voor meer details bezoek je de how-to-upgrade-pagina van Apple.

Nieuw ontwerp

Het ontwerp van OS X is zichtbaar veranderd, maar de structuur blijft hetzelfde. Het ziet er fris en vernieuwend uit, maar werkt het nog steeds zoals je gewend bent. Wat is er precies gewijzigd?

De titelbalk bevat nu knoppen en zoekvelden, net als in iOS 7.

In vensters wordt gebruik gemaakt van doorzichtigheid, net als in iOS 7 en 8.

Het dock en alle programma-iconen zijn opnieuw ontworpen.

Het standaard lettertype is veranderd in alle menu's, vensters en programma's.

Er zijn nieuwe knopjes, zoals het kruisje, minnetje en full screen knopje.

Met deze wijzigingen is OS X Yosemite wat moderner en meer in lijn met iOS. Het uiterlijk van sommige programma's, zoals Agenda, is vrijwel gelijk getrokken met datzelfde programma op je Mac. Er blijven nog wel verschillen en ook de iconen van programma's zijn anders.

Berichtencentrum Het berichtencentrum is uitgebreid met een 'Vandaag'-tabblad, net als in iOS. Deze zelf samen te stellen lijst met interactieve onderdelen, bestaat onder meer uit je agenda, herinneringen en weersverwachting. Programmas die je geïnstalleerd hebt op je computer kunnen ook 'widgets' aanbieden. Zo kun je bijvoorbeeld een kleine rekenmachine in het berichtencentrum zetten, of kun je de laatste sportuitslagen in je berichtencentrum bekijken.

Spotlight

Spotlight is een handige zoekfunctie, die je hele computer doorzoekt naar programma's, bestanden, tekst in bestanden of e-mail, woordenboeken en meer. Door te klikken op het vergrootglas rechts bovenin je scherm, krijg je nu een vernieuwd zoekscherm, midden in je scherm. Daarin zie je behalve resultaten, direct ook een voorvertoning van deze resultaten. Verder zijn er nieuwe resultaten toegevoegd, zoals van de iTunes Store en App Store en nieuwsberichten. De wijzigingen zijn vooral visueel, maar daardoor verbeterd het gebruiksgemak van deze functie.

iCloud Drive

Apple's eigen online opslagdienst, iCloud, gaf je altijd toegang tot documenten vanuit specifieke apps. Dat verandert nu. Om een tekstdocument te openen, hoef je niet meer naar je tekstverwerker, maar kun je ook naar Finder en vervolgens naar iCloud Drive. Daar kun je meteen allerlei andere documenten bewaren in een mappenstructuur zoals je die zelf wilt. Daarmee gaat Apple de concurrentie aan met Dropbox en Google Drive. Door deze nieuwe functie kun je ook bij documenten die je met iOS apps gemaakt hebt. iCloud Drive komt ook beschikbaar voor Windows, zodat je ook vanaf die pc's bij je documenten kunt.

Mail Drop en Mark up

Met Apple Mail kun je bijlagen tot 5 GB versturen. Grote bijlagen worden achter de schermen op de servers van Apple gezet en na het verzenden van de e-mail weer toegevoegd. Hierdoor wordt het erg makkelijk om bijvoorbeeld een verzameling foto's te sturen.



Daarnaast wordt het mogelijk om afbeeldingen te bewerken in Mail. Je kunt eenvoudige dingen doen, zoals cirkels maken, pijlen toevoegen, iets vergroten, tekst toevoegen of bijvoorbeeld een pdf-document ondertekenen.

Safari Apple's eigen Safari webbrowser is qua uiterlijk in lijn gebracht met iOS. Dat betekent bijvoorbeeld dat je alle websites die je geopend hebt in tabbladen in een overzicht kunt bekijken, zoals te zien is op de afbeelding.



Interessanter zijn de nieuwe privacyfunctionaliteiten. Je kunt de standaard zoekmachine veranderen naar het privacyvriendelijke DuckDuckGo en nog gemakkelijker browsen in privé-mode. Verder heb je voor websites als Netflix geen plug-ins meer nodig om video te bekijken. Dat heeft onder meer een positief effect op de batterijduur van je Mac.

Continuïteit tussen Mac en iOS

Telefoongesprekken

Nu kun je telefoongesprokken beantwoorden én starten op je Mac. Dit kan handig zijn als je telefoon aan de oplader ligt, onderin je tas, of in een andere kamer.



Ben je op internet aan het zoek naar iets en wil je bellen voor meer informatie? Op je Mac kun je dan het telefoonnummer selecteren en direct bellen vanaf je Mac.

SMS

Apple’s eigen iMessage verwerkt nu ook SMS-berichten die je stuurt naar of ontvangt van mensen zonder Apple-apparaat. Daardoor kun je nu ook sms’en vanaf je iPad en Mac en ontvang je ook alle sms-berichten op deze apparaten.

AirDrop

Apple’s AirDrop functionaliteit, waarmee je bestanden makkelijk tussen 2 Mac’s kunt versturen, werkt nu ook samen met iOS. Daardoor kun je gemakkelijk webpagina’s en documenten uitwisselen tussen Mac’s en iPhones die bij elkaar in de buurt zijn.

Handoff

Met Handoff ga je verder op een ander apparaat, wat je ook aan het doen bent. Begin je bijvoorbeeld met het typen van een e-mail op je iPhone? Als je naar je Mac toeloopt, kun je met een druk op de knop het e-mailbericht overnemen en verder typen op je Mac. Dit werkt ook met andere programma’s, zoals Apple’s eigen tekstverwerker Pages.

Instant Hotspot

Onderweg geen wifinetwerken beschikbaar voor je laptop? Je kunt in Yosemite met 1 druk op de knop de internetverbinding van je iPhone gebruiken. Je hoeft daarvoor je iPhone niet te ontgrendelen en via instellingen de mogelijkheid in te schakelen. OS X 10.10 kan dit voor je doen.











Reageer via de community

We volgen de realisatie van Apple's aankondiging op de voet en zullen de functionaliteiten proberen zodra ze beschikbaar zijn. Zijn er functies waar jij naar uitkijkt? Of veranderingen die je juist jammer vindt? Reageer via de community zodat we daar aandacht aan kunnen geven.

