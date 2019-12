Eerste indruk|De 11,6 inch-MacBook Air is een kleine, lichte laptop (slechts 1,08 kg) die in deze nieuwste editie veel sneller is dan zijn voorganger. Goedkoop is hij met een prijs van €949 echter niet.

Wat is de Apple Macbook Air 11,6 inch?

De MacBook Air is zeer dunne en lichte laptop met een aluminium behuizing. De MacBook Air is in twee varianten verkrijgbaar:

Klein (11,6 inch);

Groter (13 inch).

Wij hebben de kleinste getest. De nieuwste editie van de MacBook Air is veel krachtiger dan de vorige versie.

De MacBook Air weegt in de 11,6 inch-variant iets minder dan 1,1 kilo. Dat is weinig voor een laptop, een lichte laptop weegt al snel 1,5 kilo en een standaard 15,6 inch model - de meest populaire maat voor laptops - al gauw 2,5 kilo. Ondanks dat lage gewicht maakt de MacBook Air van moderne techniek gebruik.

De resolutie van het scherm (1366x768) is bij de kleine variant vergelijkbaar met dat van een gewone laptop (dat een groter scherm heeft). Bij de grote variant is de resolutie (1440x900) zelfs beter dan die van een gewone laptop.

Moderne techniek

De vorige versie van de MacBook Air was uitgerust met relatief ouderwetse techniek: een Intel Core 2 Duo-processor. Deze nieuwe versie is op modernere leest geschoeid en maakt gebruik van zuinige varianten van de nieuwste Intel Core i5- en i7-chips.

De MacBook Air heeft weinig aansluitingen. De 11,6 inch-variant heeft twee USB 2.0-aansluitingen en een Thunderbolt-aansluiting. Die laatste is geschikt om een scherm of bijvoorbeeld een snelle externe schijf aan te sluiten. Apparaten die op de Thunderbolt-aansluiting aangesloten kunnen worden zijn nu nog maar amper verkrijgbaar.

Geen harde schijf

Om de MacBook Air zo compact te maken is er geen harde schijf ingebouwd. In plaats daarvan is er een zogenaamde SSD (Solid State Drive) gebruikt, een vaste schijf op basis van geheugenchips. De techniek is verwant aan de geheugenkaartjes zoals die bijvoorbeeld in fototoestellen worden toegepast.

Dankzij de SSD is de MacBook Air niet alleen licht en dun, maar ook snel. Nadeel van SSD is dat die duur is en daardoor is de opslagcapactiteit weer beperkt. Ons testmodel had een opslagcapaciteit van slechts 64 GB, weinig in vergelijk met gewone laptops waar 320 en 500 GB eerder regel dan uitzondering is.

Review: Apple Macbook Air 11,6 inch

Rondsjouwen met een zware notebooktas is er met de Apple MacBook Air niet meer bij. Deze lichte, en vooral ook dunne laptop weegt in de 11,6 inch-variant slechts 1,08 kilo. Van buiten lijkt de nieuwste versie als twee druppels water op zijn voorganger, van binnen is deze dunne laptop geheel vernieuwd.

De verschillen zijn dus vooral technisch van aard. Waar de vorige editie van de MacBook Air 11,6 inch nog gebruikmaakte van een Intel Core 2 Duo-processor, maakt deze nieuwste uitvoering gebruik van een zuinige Intel Core i5. Die is niet zo snel als sommige andere processors van Intel die qua typenummer hier sterk op lijken, maar in vergelijking met de vorige versie is dit model ruim twee keer zo snel. Daardoor is dit een computer waarmee in de praktijk prima te werken is, ook met meer veeleisende programma’s zoals foto- en videobewerking.

Weinig opslagcapaciteit

De MacBook Air heeft geen harde schijf, maar een snelle SSD (een vaste schijf op basis van geheugenchips). In de goedkoopste variant heeft deze een capaciteit van slechts 64 GB. Dat is heel erg weinig. Te weinig om een muziek, foto en of filmverzameling mee te nemen.

Apple levert ook varianten met 128 of 256 GB opslagcapaciteit, maar die upgrade is erg kostbaar. In theorie is dit geen groot probleem want via de Thunderbolt-aansluiting zou het mogelijk zijn om een razendsnelle externe schijf aan te sluiten. Zou, want betaalbare Thunderbolt-schijven zijn nog niet te koop.

Thunderbolt?

Thunderbolt kun je zien als een opvolger van USB 2.0. Er zijn andere snelle standaarden zoals USB 3.0, maar Thunderbolt is technisch superieur: het is sneller en kan breder ingezet worden. Bijna elk denkbaar stukje randapparatuur valt te verbinden met je pc (zelfs een monitor). Thunderbolt is net uit en het is altijd weer spannend wie de race om de volgende standaard gaat winnen

Duur

Niet alleen de harde schijf van deze instap-MacBook Air (€949) is klein, dat geldt ook voor het werkgeheugen: dat meet slechts 2 GB. Vergelijkbare Windows-laptops bieden 4 GB. Meer werkgeheugen zorgt er voor dat bij het gebruik van meerdere programma’s tegelijkertijd de computer vlot blijft werken.

Daarom is wellicht de €200 duurdere variant - de MacBook Air 11,6 inch met 128 GB SSD en 4 GB werkgeheugen - interessanter. Een peperdure 256 GB-variant is via de online-winkel van Apple verkrijgbaar.

Prijzen

11 inch Macbook Air met 64 GB: €949;

11 inch Macbook Air met 128 GB: €1149;

13 inch Macbook Air met 128 GB: €1249;

13 inch Macbook Air met 256 GB: €1499.

Comfortabel

Vergeleken met Windows-laptops heeft de MacBook Air een ander voordeel: het prachtige scherm. Dit biedt een goede kleurweergave en is prima geschikt voor fotobewerking.

Ondanks het compacte formaat biedt ook het toetsenbord van de MacBook Air voldoende comfort om langer op te werken.

Net als andere Apple-laptops heeft ook de MacBook Air een groot – zeer glad – touchpad waarmee het comfortabel werken is. Dat is vooral te merken bij het gebruik met het nieuwe Apple-besturingssysteem Mac OS X 10.7 (Lion) waar gebaren met meerdere vingers op het touchpad een belangrijk element vormen.

De werktijd op de accu, in een gunstig geval zo’n 4,5 uur, valt tegen.

Conclusie

Apple zet met de MacBook Air een zeer lichte en behoorlijk krachtige mini laptop neer. Zeer interessant voor wie veel onderweg is, de hoge prijs geen probleem vindt en kan leven met een werktijd van zo’n 4,5 uur op de accu.

De prijs is hoog, zeker als je bedenkt dat de €1149 kostende variant (met 128 GB SSD en 4 GB) een betere keuze is omdat die twee keer zoveel aan boord heeft.

Plus

Licht;

Goede prestaties;

Mooi ontwerp.

Min