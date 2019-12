Let op: Apple roept stekkers van iPads en MacBooks terug vanwege schokgevaar!

Nieuws|Apple Nederland PR meldt in een persbericht dat netadapters met 2 pinnen in sommige gevallen een schok kunnen geven. Dit komt omdat bij sommige van deze Apple-stekkers de pinnen kunnen afbreken. De getroffen netadapters zijn tussen 2003 en 2015 meegeleverd met Apple-producten zoals MacBooks en iPads.

Oude netadapters van Apple zijn potentieel gevaarlijk

Niet enkel Apple Nederland roept de opzetstukken van netadapters terug. De getroffen adapters zijn tussen 2003 en 2015 geleverd in Argentinië, Australië, Brazilië, het Europees continent, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea.

Mensen die hun product gekocht hebben in Canada, China, Hongkong, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten komen niet in aanmerking voor de terugroepactie. De netadapters van die producten zijn wel veilig.

Vrijwillige terugname- en omruilactie

Apple begint haar persbericht door te benoemen dat het om een vrijwillige terugname- en omruilactie gaat. Echter staat enkele alinea's verder dat bij Apple de veiligheid voor de klanten voorop staat. En dat Apple daarom alle klanten verzoekt om de 'oude' opzetstukken niet meer te gebruiken.

Hoe kom ik aan een veilige netadapter?

Apple heeft een speciale pagina waar klanten kunnen lezen hoe ze het opzetstuk kunnen omruilen voor een nieuw exemplaar. De stappen die je moet volgen om een veilig opzetstuk voor je adapter toegestuurd te krijgen staan op de pagina.

Foto's opzetstukken iPad en MacBook

We hebben enkele foto's gemaakt om meer duidelijkheid te geven over het probleem. De getroffen netadapters zijn gevaarlijk door hun opzetstuk. Dat is ook het onderdeel dat moet worden vervangen. Hieronder zie je voorbeelden van opzetstukken van de iPad en MacBook. Naast de eerder genoemde opzetstukken zijn ook de opzetstukken in de ‘World Travel Adapter Kit’, bekend als ‘Internationale reisstekker’, onveilig. Dus heb je zo’n kit gekocht, ruil de opzetstukken dan om via Apple’s actie.

1. iPad: Zie de rode markering voor het opzetstuk:

2. MacBook: Zie de rode markering voor het opzetstuk:

Opvallend

Vorige week is Microsoft een soortgelijke inruilactie gestart. Netsnoeren die meegeleverd zijn bij de Surface Pro, Pro 2 en Pro 3 leveren potentieel gevaar. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Deel je ervaring

Bezit je zelf een Apple-product met een oude en mogelijk gevaarlijke netadapter? Vraag dan een nieuwe aan bij Apple en informeer ons in dit community-topic over de afhandeling.