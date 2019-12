Apple MacBook Pro 16-inch (2019)

Conclusie

De MacBook Pro 16-inch is de meest krachtige MacBook Pro ooit. De verschillen tussen het 16-inch en 15-inch model zijn te beperkt om over te stappen. Maar MacBook-gebruikers met een ouder model zullen zeker genieten van de aanpassingen die Apple gedaan heeft.

Een belangrijk speerpunt is het nieuwe toetsenbord. Het moet langer meegaan en toetsen zijn gemakkelijker te vervangen als ze stuk gaan. Als deze problemen je eerder nog tegenhielden, dan is dit het moment om in te stappen.

Bovendien krijg je ook nog verbeterde speakers en is de batterijduur vooruitgegaan. Terwijl de laptop evenveel kost als het 15-inch model van vorig jaar.

Nieuw toetsenbord

MacBooks worden standaard geleverd met macOS. Hoewel ze eventueel ook nog Windows-software en Windows-applicaties kunnen draaien.

De belangrijkste wijziging bij de nieuwe MacBook Pro is het nieuwe toetsenbord. Er was veel kritiek op het vlindertoetsenbord van de vorige modellen. Zelfs nadat Apple de nodige veranderingen doorvoerde, bleken de toetsenborden erg gevoelig voor stof en klein vuil.

Bovendien bleek het onnodig ingewikkeld en duur om toetsen te vervangen als het toetsenbord stuk gaat. Gelukkig bood Apple vanwege de vele problemen een gratis reparatieservice aan. Door de vele problemen gebruikt de laptop nu weer het traditionele schaarmechanisme.

Het toetsenbord voelt natuurlijk aan en lijkt een stuk stabieler. Bovendien zit er iets meer ruimte tussen de toetsen. Hierdoor kun je ze er redelijk gemakkelijk loshalen als er stof of kruimels onder komen. Als een toets niet meer werkt, kun je hem in theorie gemakkelijker vervangen. Verder vind je op het toetsenbord weer een ESC-knop en is de Touch Bar iets korter.

Groter scherm

Deze laptop heeft een 16-inch scherm en het is Apple gelukt om de schermranden wat minder dik te maken. Hierdoor blijft er meer beeld over en ziet het scherm er wat moderner uit. Het is knap dat de nieuwe laptop een groter scherm heeft gekregen, maar niet veel groter is geworden.

Pas als je het vorige model naast het nieuwe legt, zie je dat de nieuwe MacBook Pro iets groter is. Hij weegt ongeveer 2 kilo. Maar door het bescheiden verschil in grootte, blijft het gewicht binnen de perken.

Geen 4K

Ook de kwaliteit van het scherm is dik in orde. De beelden zien er scherp en levendig uit. Apple heeft zelfs de resolutie wat verbeterd tot 3,072 x 1,920 beeldpunten. Desondanks heeft de laptop geen 4K-scherm. Een kleine tegenvaller.

Verder ontbreekt nog steeds een touchscreen. Al kun je door de nieuwe functie Sidecar nu wel een iPad als tweede scherm gebruiken. Dus mét touchfunctionaliteit.

Hitteprobleem

Eerdere versies van de MacBook Pro konden te warm worden. Bij extreem hoge belasting werd de kloksnelheid van de processor teruggeschroefd om oververhitting te voorkomen. Dat zorgde voor abrupt afnemende prestaties.

Apple is met het probleem aan de slag gegaan. Het bedrijf spreekt zelf van een 'nieuw geavanceerd thermisch ontwerp', dat oververhitting moet voorkomen. Zelfs de speakers zijn aangepast om te zorgen dat hete lucht het apparaat makkelijker kan verlaten.

In een eerste test is het moeilijk te zeggen of het nieuwe ontwerp echt beter is. De laptop lijkt niet direct moeite te hebben met zware taken. Al wordt de laptop vrij warm als we wat filmpjes aan het bewerken zijn.

Prestaties

Apple spreekt van de krachtigste MacBook Pro. Maar als je een 15-inch MacBook Pro uit 2019 hebt, zijn de verschillen in prestaties verwaarloosbaar. Er is een model met een snelle i7- en een snelle i9-processor. Terwijl het basismodel 16GB werkgeheugen heeft en 512GB opslagcapaciteit.

Het werkgeheugen kun je vergroten tot 64GB en de opslagcapaciteit tot maar liefst 8000GB . Dat is meer dan ooit. Voor deze uitbreiding moet je wel diepe zakken hebben. Het prijskaartje loopt al snel op tot meer dan €7000.

Batterij

MacBooks hebben altijd redelijk sterke batterijen. Zeker ten opzichte van een deel van de Windows-laptops. De 16-inch Pro is daar geen uitzondering op.

Apple zegt dat de batterij circa elf uur meegaat. Bijvoorbeeld bij draadloos internetten of bij het afspelen van video’s. Dit is in theorie een uur meer dan het model van vorig jaar. Bij een eerste test lijkt dit redelijk accuraat.

Speakers en microfoon

De 16-inch MacBook Pro heeft een compleet nieuw hifi-audiosysteem met 6 speakers. Apple zegt dat de zogenoemde 'force-cancelling woofers' 2 speakerdrivers gebruiken. Deze voorkomen dat het het geluid vervormt door ongewenste vibraties.

We kunnen bevestigen dat het geluid inderdaad goed is. Stemmen in films en muziek klinken warm. Terwijl de volle, rijke tonen in bepaalde muziekstukken echt goed klinken.

Apple zegt dat de nieuwe microfoons zich kunnen meten met veelgebruikte professionele digitale microfoons. Dit lijkt in de eerste instantie wat te hoog gegrepen. Het geluid uit de microfoons is wel beter dan de microfoons die je standaard in een laptop vindt. Maar er zijn meer tests nodig om te concluderen ze echt zo goed zijn als Apple belooft.

