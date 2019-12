Apple of Windows laptop/pc

Ben je op zoek naar een nieuwe computer en twijfel je tussen Windows 10 of Apple macOS? De keuze is best belangrijk, want ze draaien op 2 verschillende besturingssystemen en de beschikbare programma's wijken sterk af. Wat zijn de verschillen tussen de 2 besturingssystemen en welke past het beste bij jouw wensen? Ga je voor de vele keuzemogelijkheden of kies je juist voor eenvoud?

Windows 10

Windows 10 is de opvolger van Windows 8.1 en is inmiddels het meest gebruikte besturingssysteem. Wanneer je een pc of laptop koopt staat Windows er standaard al op. Je kiest er zelf niet voor. Het qua bediening en gebruiksgemak een prima besturingssysteem. Het startmenu is in Windows 10 weer terug en werkt goed.

Een voordeel van dit veelgebruikte besturingssysteem is dat er veel software en randapparatuur voor te vinden is. Het grootste deel van de pc game-industrie draait ook op Windows. Lees meer over Windows 10 in onze review.

Privacy

Al snel nadat Windows 10 verscheen, werd bekend dat de standaardinstellingen niet erg gunstig waren voor de privacy van de gebruiker. Ook speelt Microsoft met de gedachte om de gebruiker vanuit het startscherm advertenties voor te schotelen. Bovendien verzamelt het bedrijf hoe dan ook gebruiksdata, maar dat doet Apple natuurlijk ook.

macOS

Apple MacBooks en Mac-desktops draaien op een ander besturingssysteem, namelijk macOS, Tot voor kort beter bekend als OSX. De bediening is compleet anders en even wennen als je Windows gewend bent. Maar qua gebruiksgemak zit macOS minstens op hetzelfde niveau als Windows 10.

Veel gebruikers vinden macOS zelfs fijner werken. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de eenvoud, het ontwerp en de vindbaarheid van de instellingen en menu’s. Alles werkt op basis van dezelfde gedachte en indelingsstructuur, terwijl je bij Windows 10 exact dezelfde instelling soms op 2 verschillende plekken aantreft.

Een nadeel van macOS: niet al je Windows-computerprogramma’s draaien erop. Dat maakt een eventuele overstap misschien iets ingewikkelder. Daarnaast is er veel minder keuze in het laptop- en desktopaanbod.

Aanbod Windows-pc's

Er zijn minder dan 10 merken in Nederland die Windows-laptops en -desktops produceren. De grootste 4: Asus, HP, Acer en Lenovo maken samen duizenden verschillende laptops per jaar. Deze modellen hebben vaak ingewikkelde namen en verschillen vaak maar minimaal van elkaar. Dat maakt het kiezen van de juiste laptop er niet makkelijker op, want er zijn veel soorten laptops.

Voor ieder wat wils

Het grote aanbod heeft ook een voordeel. Je kunt het aanbod volledig afstemmen op je eigen wensen. Heb je bijvoorbeeld liever dezelfde laptop maar dan met een mat scherm, of met 1 usb-aansluiting meer? Grote kans dat je die zult vinden.

Daarnaast is het aanbod van Windows-pc's zeer divers. Zo zijn er goedkope laptops van €200 en luxe snelheidsmonsters van €2000 of meer. Ook op schermformaat, gewicht en vorm zijn er grote verschillen. Zo zijn er laptops waarbij je het toetsenbord eraf kunt halen of om kunt klappen. Als een laptop te klein is, kun je natuurlijk ook altijd nog kiezen voor een desktop pc.

Kortom, bij Windows-pc's is er voor iedereen wat wils, maar zijn ook de kwaliteitsverschillen zeer groot. Vooral op de goedkoopste Windows-laptops valt er wel het één en ander aan te merken.

Aanbod Apple MacBooks en Macs

Wie kiest voor een MacBook of bijvoorbeeld iMac betaalt de hoofdprijs. Apple verkoopt namelijk geen goedkope laptops of desktops. Je betaalt voor de aluminium behuizing, de kwaliteit van de onderdelen en ook simpelweg voor de naam Apple.

MacBooks hebben wél een luxere uitstraling en een zeer goede bouwkwaliteit. Je kunt er ook vanuit gaan dat het toetsenbord en het touchpad zeer aangenaam werken. Deze garantie heb je helaas niet bij Windows-laptops. Daarvoor zijn de kwaliteitsverschillen tussen verschillende merken en prijsklassen gewoon te groot.

Veel overzicht, weinig keuze

Er zijn weinig verschillende MacBooks en Macs te koop, maar dat houdt het wel overzichtelijk. Een gewone MacBook of een MacBook Air is geschikt voor het lichte werk en een MacBook Pro voor de veeleisende gebruiker. Bekijk alle Macbooks in onze vergelijker.

Aansluitingen

Windows-laptops hebben meestal meer usb-, HDMI- en geheugenkaart-aansluitingen dan MacBooks. Op enkele kleine laptops na, hebben ze minimaal 2 usb-aansluitingen voor randapparatuur zoals muizen, usb-sticks of externe harde schijven.

De 12-inch MacBook heeft daarentegen slechts 1 usb(c)-aansluiting. Je kunt eventueel los een usb-hub aanschaffen als je meer aansluitingen nodig hebt. De MacBook Pro en Air hebben wel standaard 2 usb-aansluitingen.

In tegenstelling tot MacBooks hebben de meeste Apple iMacs wel voldoende usb A en C-aansluitingen net zoals Windows-desktops. De all-in-ones van Apple hebben alleen geen HDMI-voor het aansluiten van een tweede monitor, daarvoor heb je dus een verloopstekker nodig.

Heb je nog een dvd-speler nodig voor bijvoorbeeld films of oude software? Dan heb je bij zowel MacBooks en iMacs als veel Windows-laptops een externe dvd-speler nodig. Apple voert geen enkele Mac meer uit met een dvd-speler en ook steeds meer Windows-laptops hebben er tegenwoordig geen meer. Alleen veel Windows 10-desktops hebben nog een dvd-speler/brander.

Upgraden & Reparatie

Windows-pc's

Meer geheugen? Je HDD vervangen voor een SSD? Dat is doorgaans geen probleem bij een Windows-pc. Een gemiddelde laptop wordt bij elkaar gehouden door een heleboel schroeven. Maar die kun je er vaak zelf uit halen om de behuizing te openen. Dit maakt zelf repareren of upgraden een optie. Bij desktop pc's is het openen van de behuizing doorgaans helemaal eenvoudig.

Alleen bij heel dunne en kleine laptops en mini desktop pc's is het vervangen van een onderdeel of het uitbreiden van het werkgeheugen vaak niet of nauwelijks mogelijk. Dan ben je aangewezen op prijzige reparaties door de fabrikant of een externe partij.

MacBooks en iMacs

De aluminium behuizing van de Macs ziet er wel strak uit, maar heeft ook een groot nadeel. Als er iets stukgaat zul je het bijna altijd moeten laten repareren door de fabrikant of een derde partij. Zelf kun je namelijk niet of nauwelijks sleutelen aan je laptop. Alleen al het openen van de behuizing is zeer ingewikkeld en vereist behoorlijk wat precisie. Hierdoor zijn reparaties relatief duur.

Ook de prijzen voor vervangende onderdelen liggen bij een MacBook vaak vrij hoog. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het werkgeheugen. Bij veel Windows-laptops is dat een redelijk eenvoudige klus, maar bij recente MacBooks zit het geheugen vastgesoldeerd. Daar kun je dus zelf niet bij. Bij de recente iMacs is het geheugen juist het enige onderdeel dat je zelf kunt upgraden.