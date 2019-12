OS X Mavericks (versie 10.9)

Eerste indruk|Bezitters van een Apple Mac kunnen vanaf 23 oktober een nieuwe versie van het besturingssysteem OS X installeren. De update naar versie 10.9 heet Mavericks en is gratis, zelfs als je huidige versie een stuk ouder is. Mac-gebruikers kunnen zich opmaken voor nieuwe functionaliteiten en twee extra programma's: Kaarten en iBooks. Is updaten de moeite waard?

OS X Mavericks: review

Kaarten: mooi geïntegreerd

Vorig jaar verdween Google Maps op iPhones en iPads ten faveure van Apple's eigen kaartoplossing. Maar Mac-gebruikers werden nog altijd naar de website van Google Maps gestuurd. Die tijd is nu voorbij, want in Mavericks zit een prachtige Kaarten-app waarmee je routebeschrijvingen, verkeersinformatie, 3D-beelden en lokale bedrijven kunt vinden. Handig is dat je een geplande route kunt versturen naar je iPhone voor navigatie onderweg. Ook handig: adressen in Mail, Contacten en Agenda integreren direct met deze nieuwe app. De catalogus van bedrijven en andere nuttige plaatsen valt nog wel behoorlijk tegen.

iBooks: boekenlezers opgelet!

Je kunt je e-books nu ook op je Mac lezen. Lees verder waar je bent gebleven op je iPhone of iPad, en bekijk notities en markeringen die je bij de tekst gemaakt hebt. De toevoeging van deze app lijkt vooral handig voor studenten en onderzoekers. Je kunt namelijk meerdere boeken tegelijkertijd openen - op hetzelfde scherm waar je je verslag aan het typen bent. Gewoon recreatief lezen mag natuurlijk ook. En vooral als je heel veel boeken hebt, is de nieuwe iBooks-app handig. Je kunt hier verschillende collecties beheren en profiteren van het grote computerbeeldscherm.

Agenda: reistijd inbegrepen

De agenda heeft een make-over gekregen. Veel wit gecombineerd met zachte en contrastrijke kleuren. Interessanter is de koppeling met Kaarten. Vul je een adres in bij je afspraak, dan berekent Agenda automatisch de reistijd vanaf je huis of werk. Ook zie je direct een kaart van de locatie en de voorspelde weersomstandigheden. Vreemd genoeg is je reistijd niet te zien op iPhone en iPad. Dat is een regelrechte misser. Nog iets nieuws: fervente Facebook-gebruikers gaan hun Facebook-evenementen terugzien in de agenda.

Safari: wachtwoorden extra veilig

Apple laat zien dat ze druk bezig is met veiligheid. Kom je in Safari op een website waar je een wachtwoord moet aanmaken, dan doet Safari een suggestie. Dit wachtwoord wordt vervolgens opgeslagen en gesynchroniseerd met andere Macs, iPhones en iPads. Zo vergeet je nooit je wachtwoord, en heb je toch overal een andere. Dat is heel handig, maar we zijn wel benieuwd naar de bescherming tegen kwaadwillenden.

Finder: de boel op orde

Met Finder, de Windows Verkenner van de Mac, kun je nu meerdere tabbladen openen. Dat werkt op een vergelijkbare manier als in je internetbrowser. De integratie met iCloud is eveneens verbeterd. Ook kun je tags aan bestanden geven, net zoals dat bij Gmail kan. Zo kun je bijvoorbeeld de term 'financiën', 'werk' en/of 'vakantie' toevoegen. En met de zoekfunctie kun je de tags als variabele meenemen. Klinkt wat ingewikkeld misschien, maar voor iemand met ontzettende veel bestanden is dit een manier op de boel op orde te krijgen.

Verwarrende wijzigingen

Apple brengt behalve OS X ook een besturingssysteem voor iPhones en iPads uit. Vorig jaar is ervoor gekozen om deze 2 dichter naar elkaar toe te brengen. De apps voor contacten en agenda kregen dezelfde naam en ook het uiterlijk werd herkenbaar. In de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem is Apple een nieuwe weg ingeslagen qua vormgeving. De nieuwe versie van OS X volgt maar deels. Agenda, Contacten en Notities zien er in OS X Mavericks vergelijkbaar uit als op je mobiele apparaten, maar in apps als Herinneringen en Game Center zijn de veranderingen niet doorgevoerd. Dat is verwarrend voor de gebruiker én een duidelijke achteruitgang.

Conclusie

Deze update is een kleine stap vooruit. Wat nieuwe programma's, wat nieuwe functionaliteiten, en wat werk achter de schermen om het weer sneller en efficiënter te maken. Grote verrassingen ga je niet tegenkomen. Maar wel een hoop leuke kleine verbeteringen waar je van gaat profiteren. Installeren is zeker de moeite waard.

Had je de vorige versie (10.8, Mountain Lion) ook nog niet op je systeem? Dan is upgraden een absolute 'must'. Je bent met een gratis update weer helemaal bij de tijd. Daarbij profiteer je direct ook van de functies uit alle voorgaande updates.

Voordelen: kaarten-app en iBooks-app toegevoegd;

veilige wachtwoorden, automatisch opgeslagen;

goede integratie tussen apps onderling en met iCloud. Nadelen: andere vormgeving dan iPads en iPhones;

reistijden uit Agenda synchroniseren niet naar iPhone;

weinig bedrijven en dergelijke in Kaarten.

Update 27 januari 2014: In principe is er geen reden om de update ongedaan te maken. Wil je toch terug naar een oude versie van OS X? Dan kan dat alleen door je harde schijf te wissen en de oude versie opnieuw te installeren met de meegeleverde installatieschijf (oude modellen) of zelfgemaakte installatieschijf (instructies).

Wat is OS X Mavericks?

OS X is het besturingssysteem van een Apple-laptop of -desktop. Je vindt hier geen Windows, maar een eigen besturingssysteem. Hierbij staat OS voor Operating System, ofwel besturingssysteem, en staat de X voor versie 10. Mac OS X betekent dan ook: Mac's besturingssysteem versie 10.

Mavericks is de naam voor versie 10.9 en deze bevat ten opzichte van versie 10.8 een aantal vernieuwingen. De grootste daarvan zijn:

toevoegen van een programma voor e-books genaamd iBooks;

toevoegen van het programma Kaarten;

vernieuwingen in Agenda, met onder meer reistijden;

nieuwe functionaliteiten in Safari, waaronder een navigatiekolom;

een wachtwoordgenerator die wachtwoorden invult op al je apparaten;

nieuwe functies voor het gebruik van meerdere beeldschermen;

interactieve meldingen die ook op je lockscreen verschijnen;

tabbladen en tags in Finder;

verbeteringen achter de schermen voor energiebesparing en snelheidswinst.

De update naar 10.9 is een gratis update die je sinds 22 oktober kunt downloaden in de Mac App Store.