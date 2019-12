Eerste indruk|De nieuwe generatie van lichte en dunne notebooks, ook wel Ultrabooks genoemd, is eindelijk verkrijgbaar. Ultrabooks kosten normaal gesproken meer dan €1000, maar deze Acer is goedkoper. Is het dan nog wel een aanrader?

Wat is de Acer Aspire S3?

De Acer Aspire S3(-951-2464G34iss) brengt de laptop terug tot de ware essentie. Wat echt niet nodig is, zit niet op deze computer. Geen dvd-brander, geen aansluiting voor een netwerkkabel. Wel twee usb-aansluitingen voor het aansluiten van randapparatuur en een HDMI-aansluiting om de laptop op een extra scherm of televisie aan te sluiten. De usb-aansluitingen zijn nog van het oude type (2.0) en niet van het snellere USB 3.0-type en dat wreekt zich bij het maken van een snelle back-up naar een moderne externe harde schijf.

Processor

Ultrabook is een merknaam van Intel en die mogen fabrikanten alleen voeren als de laptop voorzien is van specifieke Intel-processors. Deze Acer had een Core i5-processor aan boord. Die was een tikje minder snel dan een Core i5 die in een gewone laptop wordt toegepast, ongeveer vergelijkbaar met een processor van een klasse lager (Core i3). Voor gewoon thuiswerk zijn de prestaties meer dan toereikend. Wel is de chip een stuk zuiniger - als hij niet te veel hoeft te doen, wordt hij aan het werk gezet dat stijgt het energieverbruik en raakt de accu ook sneller leeg. Het verschil is groot. Bij rustig gebruik haalt de Acer Aspire S3 een werktijd van ruim 6 uur, laten we hem hard werken dan is het binnen 2,5 uur gedaan.

Hogere prijs

De meeste Ultrabooks die op dit moment op de markt zijn, hebben een veel hogere prijs dan deze Acer. Dat komt omdat ze geen harde schijf, maar een op geheugenchips gebaseerde vaste schijf hebben: een SSD. Die is veel duurder, maar ook sneller en veel minder gevoelig dan een harde schijf zoals die in de meeste computers terug te vinden is. Die hoge prijs maakt dat de opslagcapaciteit beperkt is tot 128 voor een Ultrabook van rond de €1000 en 256 GB voor duurdere modellen.

Meer opslagruimte

Acer heeft voor de Aspire S3 gekozen voor een 320 GB harde schijf. Dat zorgt dus voor meer opslagruimte en een lagere prijs. Interessant! Ondanks de (trage) harde schijf start de Acer binnen een paar seconden op. Dat is te danken aan een speciale kleine SSD die de opstartprocedure van de laptop versnelt.

Benieuwd wat wij vonden van deze Ultrabook? Lees onze review.

Acer Aspire S3: review

2,5 of 3 kilo is het gemiddelde gewicht van een laptop en vaak is een laptop een centimeter of 3 dik. Dat het ook anders kan bewijst Apple al een tijd met de MacBook Air, een slanke computer met redelijke prestaties maar bovenal een laag gewicht. Ideaal voor wie niet te veel mee wil nemen onderweg of gewoon geen zware computer wil.

Windows-computers

Fabrikanten van Windows-computers komen nu met laptops volgens datzelfde idee, geholpen door processorfabrikant Intel. Slanke computers met de juiste chips van Intel mogen het predicaat Ultrabook dragen. De meeste modellen kosten al gauw €1000 of meer, maar deze Acer Aspire S3(-951-2464G34iss) is een stuk goedkoper, met een prijs van rond de €800.

De Acer Aspire S3 weegt slechts 1,36 kilo, ruim een kilo minder dan een 'gemiddelde' laptop en is op het dikste punt 2 cm dik. Alleen de bovenkant (de achterkant van het scherm) is van aluminium-magnesium, de rest van de notebook is plastic. Desondanks voelt het wel degelijk aan. Dat maakt het scherm ten opzichte van de onderkant van het toetsenbord wat aan de zware kant. Hierdoor is het scherm een beetje topzwaar. Dat scherm meet 13,3 inch en dat maakt hem een stuk handzamer dan een standaard laptop met 15,6 inch scherm.

Kamperen

Een prima laptop voor onderweg, waarbij eigenlijk alle overbodige zaken zijn weggelaten. Dus niet veel aansluitingen, alleen het hoogst noodzakelijke. Zo ontbreekt een dvd-brander en ook is het niet mogelijk een netwerkkabel direct aan te sluiten. Een verbindingsmogelijkheid voor een draadloos netwerk is wél ingebouwd. Pluspunt ten opzichte van veel duurdere Ultrabooks is de hoge opslagcapaciteit. De ingebouwde harde schijf biedt 320 GB ruimte voor programma's, foto's, video's, muziek en andere documenten.

'Grote computer'

Vergeleken met een 'grote computer' voelt daarom deze Acer Aspire wel een beetje als onderweg zijn met een klein tentje op de fiets: je hebt niet alle gemakken van thuis tot je beschikking, maar het is wel lekker compact en makkelijk mee te nemen. Een sterk punt van deze Ultrabook is de snelle opstarttijd. Binnen een seconde of twee is de computer klaar voor gebruik. Maar dat werkt pas als de computer een keer eerder is gestart en in een speciale slaapstand is terecht gekomen: daarna is de computer negen van de tien keer vliegensvlug klaar voor gebruik.

In de praktijk is er goed met deze laptop te werken, maar het valt wel op dat het erg uitmaakt hoe intensief je hem gebruikt. Doe je het met de Acer Aspire S3 rustig aan dan kan hij een uur of zes zonder het stopcontact. Laat je hem hard werken dan is de accu al na nog geen 2,5 uur leeg.

Scherm

Het scherm van de Aspire S3 valt een beetje tegen. Het is 13,3 inch groot en heeft 1366x768 pixels. Dat betekent dat de hoeveelheid ruimte voor vensters vergelijkbaar is met de meeste laptops maar dat het formaat wat kleiner is. Helaas zijn de kleuren van het beeld wat flets en vooral de kijkhoek van het scherm valt tegen. Zeker als we dat vergelijken met de maatstaf op het gebied van kleine, lichte laptops: de Apple MacBook Air.

Conclusie

De Acer Aspire S3 is een slanke laptop, met een degelijke behuizing en alleen de hoogst noodzakelijke mogelijkheden en redelijke prestaties. De lage prijs is een belangrijke pré. Evenals de ingebouwde harde schijf waardoor deze 'Ultrabook' een hoge opslagcapaciteit biedt. Een nadeel zijn de beperkte aansluitmogelijkheden.