Asus toont nieuwe 13” Zenbooks

Nieuws|De Zenbooks van Asus zijn compacte en stijlvolle ultrabooks (dunne notebooks) die tegen een stootje kunnen. Computerfabrikant Asus toont op de Computex in Taipei zijn nieuwste paradepaardje uit de Zenbook serie. De Zenbook UX32 is de opvolger van de UX31. Deze Zenbook UX31 is al maanden beste uit de test bij de kleine notebooks. Zijn opvolger is op tal van zaken verbeterd.

Het scherm van de voorganger was al prima. Kennelijk was het Asus toch nog niet goed genoeg en hebben zij het scherm ingeruild voor een nog beter full-hd IPS-scherm dat er een prima beeld geeft. Het nieuwe scherm heeft nauwelijks last van inkijkhoeken en de hoge resolutie zet een heel scherp plaatje neer. Ook is het scherm mat uitgevoerd waardoor het geen last heeft van spiegeling en reflecties, iets wat we helaas nog weinig zien.

Ook 'onder de motorkap' is Asus flink aan de slag gegaan. De processor is vervangen door de nieuwste snellere en zuinigere Ivy Bridge processor van Intel. Daarnaast heeft Asus een losse videokaart ingebouwd voor extra grafische kracht, waardoor het mogelijk is wat zwaardere spellen te spelen. Dat zie je niet veel bij ultrabooks.

Traditionele harde schijf

Verrassend is de keuze om weer een traditionele harde schijf op te nemen. Ultrabooks zijn doorgaans uitgevoerd met snelle en dunne (maar dure) SSD-schijf. Dit levert snelheid op, maar door de hoge prijs per GB wordt vervolgens wel voor een beperkte opslagcapaciteit gekozen. In de UX32 zit echter een traditionele 500GB harde schijf. Om dat prestaties op peil te houden is er is een slim 24GB bufferopslag (cache) die wel op SSD werkt ingebouwd. Een slimme oplossing.

De traditionele harde schijf en extra videokaart vragen wel wat ruimte waardoor de UX32 een paar millimeter dikker is dan zijn voorganger. De extra dikte staan wel toe dat er een echt HDMI-aansluiting is. De meeste ultrabooks zijn hier te dun voor en hebben hooguit een mini-HDMI-aansluiting. De opvolger is eveneens gemaakt van stevig aluminium waardoor hij net zo degelijk aanvoelt als zijn voorganger.

De nieuwe Zenbook mag zich een waardig opvolger noemen van deze toch fraaie ultrabook van Asus. De prijs is nog niet bekend.