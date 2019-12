Asus toont notebook-tablet-smartphone-in-een

Nieuws|Asus heeft op de Taiwanese computerbeurs Computex een zeer veelzijdig apparaat gepresenteerd. De Asus Tranformer Book 5. Het apparaat is met eenvoudig klikken om te bouwen van een telefoon naar een tablet of zelfs een notebook. Het apparaat werkt zowel met Android als met Windows 8.1. Je kunt elk moment wisselen van het ene naar het andere besturingssysteem. De telefoon is alleen met Android te gebruiken, maar hoeft niet verwijderd te worden op het moment dat het systeem in de Windows 8-mode staat.