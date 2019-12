Hoe maak je een back-up?

Regelmatig een back-up maken is belangrijk. Zo voorkom je dat foto’s, video’s en andere bestanden verloren gaan. Je kunt een back-up maken op een externe harde schijf of in de cloud. Bewaar een back-up altijd op 2 plaatsen: in huis en buitenshuis.

Back-up maken

Je maakt heel eenvoudig een back-up van al je bestanden, instellingen en programma’s. De eerste keer duurt wat langer, maar daarna gaat het automatisch en merk je er niets of nauwelijks iets van. Na de eerste keer worden telkens alleen de gewijzigde documenten toegevoegd aan de back-up.

Eén back-up is niet genoeg

Bewaar je back-up altijd op 2 plaatsen. Op een externe harde schijf voor de automatische back-up en op een externe schijf die je buitenshuis bewaart, bijvoorbeeld bij familie of in de cloud.

Losse harde schijven zijn er in 3 uitvoeringen:

de grote 3,5 inch;

de kleinere 2,5 inch;

de netwerkschijf (NAS).

3,5 inch-harde schijf

Een 3,5 inch-desktop harde schijf staat naast je computer en zorgt voor extra opslagruimte. Ook is het een goede manier om kopieën van belangrijke data te bewaren. Zet de schijf permanent naast de pc voor een automatische back-up of berg de schijf tussentijds ergens veilig op.

De schijven van 3,5 inch zijn iets goedkoper dan de fors kleinere 2,5 inch-schijven, maar ze hebben wel een extra voeding nodig.

2,5 inch-draagbare harde schijf

Een 2,5-inch draagbare harde schijf heeft geen aparte voeding nodig. Deze haalt stroom via de usb-kabel uit de computer. De prijsverschillen met 3,5 inch-schijven zijn tegenwoordig zo klein dat je al snel voor een 2,5 inch kiest.

Netwerkschijf

Als je een thuisnetwerk hebt, overweeg dan een netwerkschijf (NAS). Door deze harde schijf aan te sluiten op het netwerk kan iedereen in dat netwerk er bestanden opslaan en bekijken. Automatisch een back-up maken van meerdere computers op 1 harde schijf is daarmee ook mogelijk.

Nog een voordeel van een netwerkschijf is dat je toegang hebt tot de opslag zodra je met je netwerk bent verbonden. Let op: maak een back-up van de netwerkschijf als je bestanden alleen op de netwerkschijf opslaat en niet meer op je computer.

In de cloud

De cloud kan een handige aanvulling zijn. Documenten en foto’s in de cloud staan niet alleen op je eigen computer, maar ook op de computers van een cloud-bedrijf zoals iCloud of Dropbox. Zo zijn ze altijd bereikbaar via internet, op welke computer je ook werkt.

Back-up-diensten die onbeperkte opslagruimte bieden zijn duur. Wil je bestanden tientallen jaren bewaren, dan is dat een dure kwestie. Er zijn ook gratis alternatieven, waar je betaalt voor extra opslagcapaciteit.

Alleen vertrouwen op een online back-up is niet verstandig, want het is maar de vraag of je bestanden er echt veilig zijn. Mogelijk kunnen hackers bij je bestanden of gaat het cloud-bedrijf failliet.

Vermijd cd's en dvd's

Beschrijfbare cd's en dvd's vergaan binnen 5 tot 10 jaar onder invloed van licht, warmte en tijd. Daarnaast beschadigen ze snel. Vertrouw dus niet op cd's en dvd's.

Lees ook hoe je een back-up maakt met een Android-tablet of Apple iPad.

Automatische back-up instellen

Bekijk ook hoe je een back-up instelt voor oudere Windows-versies of macOS:

Terugzetten van een back-up

Heb je een nieuwe computer en wil je een back-up terugzetten? Dat kan natuurlijk ook.

