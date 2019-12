'Bart Smit-laptop' komt verrassend goed uit de test

Nieuws|Uit de laptop-test van de Consumentenbond blijkt dat de Medion Akoya P2211T verrassend goed is. Dit is zeer onverwacht omdat hij te koop is bij speelgoedwinkel Bart Smit. De Akoya krijgt als testoordeel een 6,7 en wordt beloond met een Beste uit de test-predicaat. Omdat de prijs-kwaliteitverhouding goed is wordt de laptop ook nog beloond met een Beste koop- predicaat. Een mooie score voor Medion haar €400 kostende laptop-tablet-combinatie!

De Akoya P2211T is een tablet en laptop in één met een scherm van 11,6 inch. Het scherm is klein voor een laptop, maar groot voor een tablet. Met de scherpte zit het goed, want de pixeldichtheid is bijzonder hoog. Alleen de veel duurdere laptops hebben een scherm met een hogere scherpte. De oorzaak is duidelijk, het Akoya-scherm heeft een full-hd-resolutie. En dat vind je niet vaak terug op een laptop met een klein scherm. De Akoya is in de praktijk behoorlijk vlot ondanks zijn trage processor. Dit is te verklaren door zijn snelle harde schijf met flash-geheugen. Voor de wifi-verbinding wordt gebruikgemaakt van het nieuwe IEEE 802.11 AC-protocol. De totale accuduur is lekker lang, namelijk 10 uur. Dit komt door de extra accu in het toetsenbord. Wanneer je de Akoya enkel als tablet gebruikt is de accuduur maar 5 uur.

Voor €400 haal je een zeer draagbare laptop in huis die je ook nog als tablet kunt gebruiken.

Voordelen

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Hoge pixeldichtheid

Verbruikt weinig energie

Nadelen

Een klein scherm (voor een laptop)

Geen optisch-station (dvd-station)

Meer informatie