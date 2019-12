Hoe deel je bestanden van je laptop?

Windows thuisgroep

In Windows 7, 8 en 10 kun je een thuisgroep aanmaken. In een thuisgroep kun je bestanden delen met iedereen die lid is van de thuisgroep. Je hebt toegang tot een gedeelte van de andere computers in de thuisgroep en geeft ook toegang tot jouw computer. Een thuisgroep instellen doe je zo.

Een nadeel is dat computers in het netwerk aan moeten staan om toegang te krijgen tot de bestanden. Ook moeten ze zich fysiek op dezelfde locatie bevinden. Je kunt ook maar 1 thuisgroep per netwerk aanmaken. Is er al een thuisgroep in jouw netwerk? Word dan lid van deze bestaande groep. Het werken met een thuisgroep is niet mogelijk als je Mac OS X gebruikt. Vanaf een Mac OS X kun je wel mappen delen met Windows, het is alleen niet eenvoudig. Gebruik liever een netwerkschijf of online opslag.

Bestanden delen via netwerkopslag

Een netwerkschijf is een externe harde schijf die je op je router of wifinetwerk aansluit. Zo kun je bestanden delen met alle gebruikers in je netwerk. Je verleent toegang met een wachtwoord. De beheerder bepaalt met wie je bestanden deelt. Met het ene wachtwoord ontsluit je alles, terwijl je met het andere wachtwoord maar een beperkt gedeelte van de schijf toont. Een voordeel is dat een netwerkschijf altijd beschikbaar is. Ook als alle andere computers in het netwerk uit staan. Het instellen van een netwerkschijf is lastiger dan online opslag, maar je hebt wel veel meer opslagcapaciteit voor minder geld.

Online opslag (cloud)

Je kunt ook bestanden delen door ze in de cloud te zetten. Je zet ze dan eigenlijk online. Bestanden in de cloud kun je vanaf elke locatie en elk apparaat benaderen, mits je met internet verbonden bent. Een paar voorbeelden van online opslagdiensten zijn Dropbox, Google Drive of OneDrive. Je kunt bij deze diensten een speciale map op je computer zetten. Alle bestanden die je daarin zet, synchroniseren automatisch met de opslag in de cloud. Het voordeel is dat je de bestanden mee kunt nemen in lokale back-ups, ook al staan ze op het internet. Je kunt per bestand of map aangeven wie er toegang heeft: jijzelf, een selecte groep mensen of iedereen. Het is ook mogelijk om hyperlinks naar mensen te sturen. De ontvangers klikken op die links en zien vervolgens welke bestanden je deelt.

Usb-stick

De laatste manier om bestanden te delen is via een usb-stick. Tegenwoordig worden bestanden steeds groter en krijgen usb-sticks steeds meer opslagcapaciteit. Sinds een paar jaar zijn er 'SuperSpeed'-geheugensticks voor de snelle usb 3.0-poorten, die op nieuwe computers zijn te vinden. Bekijk de testresultaten om te zien welke usb-stick het snelste is.

