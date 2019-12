Eind maart 2018: Nieuwe testupdate laptops die alleen door hun lage prijs interessant zijn

Verse testresultaten

Elke 2 weken publiceren we nieuwe testresultaten van onze test laptops. Deze update hebben we 26 nieuwe laptops getest en gepubliceerd in onze vergelijker. Dit keer zaten er meerdere bij die (voor een laptop) erg goedkoop zijn. Waaronder laptops van het niet eerdere getestte merk HKC. Hoeveel mag je van zulke laptops verwachten? We bekijken alle verkrijgbare geteste laptops die maximaal €350 kosten.

Bezuinigd op onderdelen

Wat direct duidelijk wordt is dat je een slecht tot matig scherm krijgt als je voor een budgetlaptop gaat. Ook bieden de meeste laptops extreem weinig vrije opslagruimte, waardoor zelfs updates van Windows voor problemen kunnen zorgen. Als we naar snelheid kijken zien we veel spreiding. Budgetlaptops zijn nooit snelheidsmonsters en een laptop van €350 is niet perse sneller dan een laptop die meer dan €100 goedkoper is. Puur op prijs afgaan heeft geen zin. Voorkom een miskoop en bekijk altijd eerst onze testresultaten.

Budgetlaptops gesorteerd op snelheid

Klik op onderstaande laptops voor uitgebreide informatie. Ben je nog geen lid? Dan kun je nog altijd gratis alle productomschrijvingen (met opvallende zaken uit de test), specificaties, productfoto's, prijzen en gebruikersreviews bekijken.

