Chiptekort zorgt voor leveringsproblemen bij veel producten

Komende maanden leverproblemen

Fabrikanten doen er alles aan om (een deel van) hun producten toch op de markt te brengen. Houd de komende maanden wel rekening met langere levertijden, uitverkochte modellen en exorbitant hoge prijzen door opkopers. Op dit moment zien we problemen bij onder andere laptops, vaatwassers, auto’s en spelcomputers.

Vraag groter dan aanbod

De problemen zijn ontstaan door productieproblemen sinds het begin van de coronacrisis. De vraag naar chips is enorm toegenomen omdat mensen thuis kwamen te zitten en veel geld uitgaven aan consumentenproducten. De toename is onderschat en inmiddels is de vraag vele malen groter dan het aanbod.

Steeds meer producten met chips

Steeds meer elektronische producten zijn uitgerust met chips. Ook in huishoudelijke apparaten zoals vaatwassers en wasmachines vind je ze terug, bijvoorbeeld in wifi-modules die ervoor zorgen dat je een apparaat met een app kunt bedienen. Dit zijn minder geavanceerde chips dan degenen die je in een smartphone of laptop vindt. Het productieaanbod van deze chips is minder groot. Het bouwen van nieuwe fabrikanten kost tijd. Daarbij is het maken van een chip veelal een langdurig en ingewikkeld proces. De tekorten kunnen daarom nog wel een paar jaar duren.

Andere problemen

Er zijn meer problemen dan alleen de productiecapaciteit. Zo spelen er ook politieke belangen: zowel China als de VS werkt aan chipproductie speciaal voor de eigen markt op hun eigen grondgebied. Droogte in Taiwan hielp ook niet mee. In het productieproces van chips wordt veel water gebruikt en juist in dat land worden veel chips gemaakt. Ook brandde er een chipfabriek in Japan af en lag de productie van fabrieken in Texas stil door extreme kou.