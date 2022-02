Conclusie: effectief maar met beperkte mogelijkheden

Dankzij ChromeOS Flex bouw je jouw trage laptop gratis om tot een snelle chromebook. In tegenstelling tot echte chromebooks kun je er geen Android-apps op draaien. Daarom is het gebruik beperkt tot de dingen die je in een browser kunt doen. De meeste consumenten zullen dit te beperkt vinden. Zij willen ook softwareprogramma's kunnen gebruiken.

ChromeOS Flex is van Google. Niet iedereen vindt het een gerust idee dat je gegevens en je surfgedrag door deze techreus kan worden geregistreerd.

Eisen aan je laptop

De ChromeOS Flex–software draait in principe op elke laptop (of desktop pc) van na 2007 met 2 GB intern geheugen en 16 GB opslagruimte. Dat zijn heel bescheiden eisen.

Op de website van Google staat een lijst met gecertificeerde modellen laptops die gegarandeerd werken. Maar ChromeOS Flex werkte ook makkelijk op modellen die niet in deze lijst staan.

De installatie ging niet altijd helemaal goed. Op 1 laptop deed het geluid het niet. Google geeft ook zelf aan dat het ChromeOS Flex soms nog kleine problemen kan hebben. Die hopen ze in de toekomst op te lossen.

Werkt vanaf stick

Staat jouw laptop niet in de lijst? Dan kun je de compatibiliteit makkelijk testen door ChromeOS Flex live vanaf een geheugenstick te draaien. Loopt het niet soepel? Dan verwijder je de usb-stick en na een herstart heb je je oude besturingssysteem weer terug.

Installatie

Zo maak je een ChromeOS Flex-usb-stick:

Zorg dat je een usb-stick met minimaal 8 GB ruimte hebt (de inhoud zal worden overschreven). Installeer browser Google Chrome op een pc (als je die nog niet hebt). Installeer in Chrome de extensie 'Chromebook herstelprogramma'. Start deze extensie. Je vindt hem via het puzzelstukje-symbool rechtsboven in de browser. Volg de stappen om de stick te maken. Doe de stick in de computer waar je ChromeOS Flex wilt installeren. Na het opstarten van de computer kom je in een installatieproces terecht. Google heeft een uitgebreid stappenplan (in het Engels).

Geen dual boot

Helaas is het niet mogelijk om ChromeOS Flex naast je bestaande Windows-besturingssyteem te installeren (dit noemt men 'dual boot'). Daar zul je dus definitief afscheid van moeten nemen. Zorg dus dat je een back-up hebt gemaakt van jouw persoonlijke bestanden. Want die worden overschreven.

Als 'live' systeem starten

Als je twijfelt kun je ChromeOS vanaf de geheugenstick draaien als 'live' systeem. Dan installeer je nog niets op het vaste geheugen van je computer en draait dit besturingssysteem vanaf de stick. Dat werkt prima. Op deze manier kun je risicoloos kijken of ChromeOS Flex iets voor jou is.

Natuurlijk werkt het live systeem wat trager dan wanneer je het installeert op de harde schijf van je computer. Werkt het vanaf de stick soepel? Dan werkt dat na installatie minimaal even goed.

Geen Android-apps

Tegenwoordig kun je op chromebook Android-apps installeren en gebruiken. Het aantal apps is enorm en bestaat allang niet meer alleen uit spelletjes. Je kan het zo gek niet bedenken of er is een Android-app voor. Ook van alle Microsoft Office Applicaties zoals Word, Excel en Teams zijn Android versies die prima werken.

Helaas kun je in ChromeOS Flex geen Android Apps installeren. Je kunt alleen diverse web-apps gebruiken zoals die voor Gmail. Bestanden kun je bewaren op je eigen computer. Maar ook in je Google Drive. In de cloud bij Google dus.

Het ontbreken van de mogelijkheid echte software te gebruiken is een groot gemis. Het beperkt de gebruiksdoelen enorm. Google geeft nergens aan dat het plannen heeft om in de toekomst wel apps te kunnen installeren.

Sneller dan Windows

We namen de proef op de som en vonden 2 identieke laptops met een tamme Atom processor uit 2014 en 2 GB intern geheugen. Op de ene installeerden we ChromeOS Flex. Op de andere een verse installatie van Windows 10. De verschillen zijn merkbaar:

De Windows-pc heeft 50 seconden nodig om op te starten. De ChromeOS Flex is na 30 seconden klaar voor gebruik.

Het starten van een browser onder Windows duurt 10 seconden. Bij ChromeOS Flex duurt dat slechts 4 seconden.

Ook het opstarten en bezoeken van websites gaat merkbaar sneller met ChromeOS Flex.

Alternatieven

Er zijn tal van Linuxdistributies die je kunt overwegen om op jouw oude laptop te installeren als die te traag is voor Windows 10 (of 11). De meeste kun je ook vanaf een memorystick starten en testen als ‘live-systeem’.

Linux is niet alleen sneller. Je krijgt ook toegang tot diverse (grotendeels gratis) open source programma’s als OpenOffice. Die zijn soms al geïnstalleerd of zijn eenvoudig toe te voegen.

Alternatieve besturingssystemen met zulke mogelijkheden: