Eerste indruk|Hij lijkt als twee druppels water op de iPad en is meer dan de helft goedkoper. Is de CL SmartPad meer dan een goedkope kloon van de iPad?

CL Smartpad - wat is het?

We kochten de SmartPad bij Norrod, een winkel die hem zelf de 'Norrod SmartPad' noemt. Op de achterzijde staat dat CL hem gemaakt heeft dus we noemen het apparaat dan ook CL SmartPad.

De CL SmartPad is een tablet die heel erg op de eerste iPad lijkt. Hij is van aluminium, en heeft een Android logo waar de iPad een Apple logo heeft. Het enige verschil lijkt het formaat: de CL Smartpad meet 8 inch, de iPad is 10 inch.

Aan de binnenkant zijn de verschillen met de iPad groter. De tablet heeft een minder krachtige 600 MHZ ARM processor en 256 MB werkgeheugen. Aan de voorkant is er een camera om te videobellen.

Voor opslag van programma's en media is er 8GB intern geheugen, uit te breiden met micro SD geheugenkaartjes tot 16 GB. Het is zelfs mogelijk om USB-sticks en USB harde schijven op de CL Tablet aan te sluiten.

Overige specificaties:

Afmetingen: 213 x 158 x 13.4 mm;

Gewicht: 550 gram;

Besturingssysteem: Android 2.1;

Front camera Fix-focus 0,3 megapixel ;

Draadloze verbinding: Wi-Fi 802.11b/g;

Scherm: Glanzend, 8 inch (20cm), capacitatief (aanraakgevoelig), 800x600 pixels;

Ingangen/uitgangen: Micro USB, Micro SD, hoofdtelefoon aansluiting, en HDMI.

Is de CL Smartpad meer dan een iPad kloon?

CL Smartpad - review

De CL SmartPad is een dikke knipoog naar de eerste iPad. De doos verraadt dat CL erg is geïnspireerd door Apple. Is de CL Smartpad meer dan goedkoop jatwerk?

iPad Copycat

Niet alleen de doos lijkt op die van de iPad. Ook het thuisscherm vertoont veel overeenkomsten. Sommige icoontjes lijken verdacht veel op die in iOS het besturingssysteem van Apple, terwijl de tablet draait op Android. Achter de icoontjes zitten de Android apps. En menu's zijn in de normale Android-structuur.

Google Play Store

Op de tablet staan net zoveel toepassingen als op een iPad, de belangrijkste zijn een browser en een e-mailprogramma. In de Google Play Store (voorheen Android Market) is meer te vinden. Je kunt er heel veel apps en spellen downloaden.

Traag en gammel

De CL Smartpad kan nog niet in de schaduw van de iPad staan. Het apparaat is traag, het beeld lelijk. Vooral als je er onder een hoek naar kijkt. En de enige fysieke knop aan de voorkant (de homebutton) voelt alsof hij er elk moment vanaf kan vallen. Andere ergernissen: slechte Wifi-ontvangst, YouTube filmpjes die niet openen, Flash werkt niet, videobellen lukt niet. HD-video kregen we amper aan de praat. De lijst met problemen is lang.

Batterijduur

Opvallend genoeg is de batterijduur goed. Met de schermhelderheid op maximaal en Wifi aan is het apparaat urenlang te gebruiken.

Conclusie

Helaas lijkt de CL Smartpad alleen qua uiterlijk op de iPad. Het apparaat is traag, het scherm matig en veel toepassingen werken slecht. Voor €180 kun je misschien beter een netbook kopen.

Pluspunten

Usb-aansluiting;

Uitbreidbaar met Micro-SD kaartje;

HDMI-uitgang;

Veel applicaties via Market.

Minpunten

Geen bluetooth;

In veel gevallen traag;

Matige beeldkwaliteit;

Homebutton voelt niet goed aan;

Camerakwaliteit slecht;

Video ondersteuning matig;

Standaard geen Flash.

