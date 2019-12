Eerste indruk|Na het succes van de Apple iPad, komen nu ook de andere fabrikanten met hun tablets. De Dell Streak is het eerste antwoord op de iPad dat de Consumentenbond in handen kreeg. Krijgt Apple er serieuze concurrentie bij?

Wat is de Dell Streak?

De Dell Streak is een groot uitgevallen telefoon, of een kleine tablet, het is maar hoe je het ziet.

Beeldscherm, gewicht en afmetingen

De Streak bezit een 5” beeldscherm dat net als de iPhone en iPad capacitatief en multitouch is. Dit wil zeggen dat het scherm reageert op basis van elektrische spanning die via de vinger wordt weggevoerd, multitouch houdt in dat er meerdere vingers tegelijkertijd kunnen worden gebruikt om het apparaat te bedienen.

De Dell Streak heeft een maximale resolutie van 800 x 480 pixels. Ter vergelijking: de iPhone 4 toont een maximale resolutie van 960 x 640 pixels en de iPad een resolutie van 1024 x 768 pixels.

Dell heeft een scherm gebruikt dat gemaakt is van een duurzaam en krasbestendig soort glas. Ze hebben het de term Gorilla Glass gegeven.

Het gewicht van de Streak is maar liefst 220 gram. Dat is bijna twee maal zoveel als een gemiddelde smartphone. De Streak is 15 centimeter hoog, 8 centimeter breed en 1 centimeter dik.

Processor, geheugen en verbindingen

Aan de binnenkant zit een 1 gigahertz ‘ Qualcomm Snapdragon processor’, een veelgebruikt component dat bijvoorbeeld ook in de Google Nexus One telefoon zit. Daarnaast kan de Dell Streak worden verbonden met een draadloos netwerk, maar niet met de laatste snelle standaard 802.11N (300 Mbps). Verbindingen via Bluetooth kunnen ook worden gemaakt.

De tablet is ook geschikt om mee te bellen. Er past een SIM-kaartje in. Bovendien bezit de Dell Streak een GPS-antenne waardoor routenavigatie met Google Maps mogelijk wordt.

De Dell Streak heeft een goed geheugen. Voor het besturingssysteem is 512 MB intern geheugen beschikbaar, voor de te installeren software is 2 GB intern geheugen gereserveerd en voor muziek, foto’s en documenten levert Dell een extra Micro-SD kaartje mee van 16 GB (max 32 GB), Dit kaartje moet voor gebruik zelf naast de accu in het apparaat worden geïnstalleerd.

Besturingssysteem

Opvallend is dat Dell de Streak standaard levert met een flink verouderde versie van het besturingssysteem Google Android. We treffen versie 1.6 aan die al ruim een jaar oud is en veel beperkingen kent. Dell had er beter aan gedaan om versie 2.1 (beschikbaar vanaf januari 2010) of zelfs 2.2 (mei 2010) voor te installeren. Naar verwachting komt Dell eind 2010 met een update naar Android 2.2.

Camera, knoppen, aansluitingen en handleiding

Aan de buitenkant vinden we aan de achterkant een 5 megapixel camera met autofocus en dubbele LED-flitser. Om videogesprekken mogelijk te maken, bezit de Dell Streak aan de voorkant een camera met een lagere resolutie van 640 x 480 pixels. Onderaan zit een speciale ‘ 30-pins connector’ waarop extra apparaten kunnen worden aangesloten. Aan de bovenkant zitten de knoppen voor het volume, aan/uit en de knop om een foto te maken.

In de doos vinden we o.a. een data/powerkabel, eenvoudige hoofdtelefoontjes en een niet-Nederlandstalige handleiding.

Onze bevindingen

Hoe werkt Dell's Streak in de praktijk? De Consumentenbond heeft de Streak uitvoerig getest.

Lees onze uitgebreide gebruikerservaringen

Dell Streak review

Hoe bevalt de Streak van Dell in de praktijk? De Consumentenbond heeft de tablet aan eerste indruk onderworpen. Onze bevindingen:

Internetten

Ondanks het afwijkende formaat (past niet in elke broek of jaszak), waar we in het begin even aan moeten wennen, ligt de Dell Streak prettig in de hand en is internetten een iets betere ervaring dan op standaard smartphones. Wel merken we dat, ondanks het grotere scherm, internetpagina’s niet allemaal goed tot zijn recht komen, zoals bij de iPhone 4 of iPad.

Dit komt door de relatief lage schermresolutie waardoor je veel van links naar rechts moet scrollen om de website in zijn gehele breedte te kunnen zien.

Het is jammer dat er niet wordt ingezoomd op een foto of stuk tekst bij een dubbele druk op het scherm. Dit is bij de iPhone en iPad wel het geval en blijkt erg handig.

Bellen

Bellen voelt niet prettig aan. Het is net alsof je een platte baksteen tegen je oor houdt.

Niet Nederlands

Opvallend is dat niet alleen de handleiding in de Nederlandse taal ontbreekt, ook de Dell Streak zelf is niet in het Nederlands in te stellen. Dit is een minpunt!

Besturingssysteem

Tijdens onze testperiode kwam het vrij vaak voor dat applicaties vastliepen en opnieuw opgestart moesten worden. De oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk de verouderde versie van het besturingssysteem (Google Android) die Dell heeft voorgeïnstalleerd. Ook de internetbrowser bleef vaak even tien seconden hangen, om onduidelijke redenen, maar ging daarna weer verder. Met een beetje geluk is met de upgrade naar Android 2.2 later dit jaar ook de algehele gebruikerservaring beter. Zeker in vergelijking met de iPhone en iPad vloeien menu’s en schermen op de Dell Streak minder vloeiend over. Bovendien is het jammer dat het bureaublad alleen in landschapmodus getoond kan worden.

Onlosmakelijk verbonden met het besturingssysteem Android is de opzet waarbij je op twee locaties icoontjes kan hebben. Dit is vergelijkbaar met Windows PC’s waarin je een map hebt met Program Files en snelkoppelingen op bijvoorbeeld het bureaublad. Dit maakt navigatie en vinden van de juiste apps in Android lastiger en minder overzichtelijk dan op de iPhone waar één app ook maar één icoon heeft op één locatie. Voor de wat meer handige computergebruikers zal dit kenmerk van Android echter geen enkel probleem vormen.

Widgets

Het bureaublad van de Dell Streak, ook wel het home screen genoemd, kan worden gevuld met allerlei widgets (kleine programmaatjes) en snelkoppelingen. Je kunt maximaal drie verschillende home screens naast elkaar zetten.

Doordat de Dell Streak voorgeïnstalleerd wordt met een oude versie van Android, is er geen ondersteuning voor Flash, een euvel waar zowel de iPhone als iPad ook mee kampen. Met de komst van Android 2.2 zou dit wel mogelijk worden. We missen bovendien een app om e-books mee te lezen. Deze zijn echter wel te downloaden via de Google Play Store (voorheen Android Market), vergelijkbaar met Apple’s App Store.

Wat de Dell Streak standaard weer wel goed doet is de integratie en koppeling met sociale netwerken zoals Facebook, Youtube en Twitter.

Toetsenbord en camera

Twee duidelijke minpunten waar we tegenaan liepen zijn de werking van het virtuele toetsenbord en de plaatsing van de cameralens. Het virtuele toetsenbord werkt niet prettig. Ondanks dat het scherm riantere afmetingen heeft dan de iPhone, heeft Dell ervoor gekozen om een numeriek toetsenbord aan de rechterkant te plaatsen in plaats van de virtuele letterknopjes groter te maken. Dit is een gemiste kans. Daarnaast is de plaatsing van de cameralens aan de linker achterkant uiterst onhandig geplaatst: Bij normaal vasthouden met twee handen dekken de vingers namelijk automatisch de lens af. Verder zijn de bewegingen die worden getoond op het scherm in de camera-modus, niet zo soepel als op de iPhone, maar dit geldt eigenlijk voor de gehele bediening en presentatie van deze Dell Streak op Android 1.6.

Behuizing en accu

De Dell Streak voelt solide en degelijk aan en het scherm kunnen we zeker robuust, duurzaam en krasbestendig noemen. We hebben wat sleutels en pennen losgelaten op het scherm en konden geen zichtbare beschadigingen constateren. De Dell Streak tablet gaat met Wifi en 3G ingeschakeld helaas maar ongeveer een dag mee op een volle acculading.

Conclusie

Door het afwijkende formaat lijkt de Dell Streak geen succes als telefoon, want te groot, en geen succes als tablet, want te klein. Ook de keuze van Dell om een sterk verouderde versie van Android voor te installeren, is onbegrijpelijk en niet goed te praten. Tel daarbij de ontbrekende Nederlandse taal op en een flinke aanschafprijs. Het resultaat is het advies om de Dell Streak voorlopig te negeren totdat de upgrade naar Android 2.2 beschikbaar is. Tegen die tijd zijn er ook weer andere soortgelijke producten op de markt om uit te kiezen.





Pluspunten:

Iets groter scherm kan handig zijn;

Duurzaam, krasbestendig scherm;

Voelt solide aan;

Ligt goed in de hand;

Je kunt ermee bellen;

Door GPS-chip is navigatie mogelijk;

Standaard goede integratie met sociale netwerken;

Inclusief 16 GB geheugenkaartje

5 megapixel camera met dubbele LED-flits en autofocus;

Front camera.

Minpunten:

Sterk verouderde versie van besturingssysteem;

Als telefoon te groot;

Plaatsing cameralens;

Browser blijft soms 'hangen';

Menu’s en schermen minder soepel en vloeiend dan iPhone;

Websites tonen niet goed;

Geen Flash ondersteuning;

Standaard geen e-book app;

Handleiding niet in Nederlands;

Apparaat niet in Nederlands;

Sommige applicaties lopen vast;

Relatief lage resolutie;

Virtueel toetsenbord werkt niet prettig;

Relatief zwaar;

Binnen een dag is accu leeg;

Geen ondersteuning voor snelle 802.11N draadloze netwerken.

Tablet pc's vergelijken?

Bekijk ons dossier over Tablet pc's