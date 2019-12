Wat is de Dell XPS 13 (321X-6700)?

Ultrabook?

De Dell XPS 13 is Dell's eerste ultrabook. Het ultrabookconcept is bedacht door Intel. ultrabooks zijn high-end notebooks die een optimale balans hebben tussen performance en draagbaarheid.

Intel verplicht fabrikanten om te voldoen aan bepaalde eisen voordat zij hun notebook als ultrabook op de markt mogen brengen.

Belangrijkste eisen waaraan ultrabooks moeten voldoen:

Dun/licht ontwerp; minder dan 21mm dik

Korte opstarttijd en korte ontwaaktijd

Lange batterijduur; minimaal 5 uur

Specificaties

De XPS die wij hebben bekeken heeft de volgende specificaties:

Een schermgrootte van 13,3"

De resolutie is 1366x768

Video uit: Mini Display Port

Processor: Intel Core i7 2637M 1,7 GHz

Geheugen: 4GB DDR3

Harde schijf: 256GB SSD (Solide-State Drive)

USB aansluitmogelijkheden: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 (USB-SS)

Gewicht van 1,36kg

Besturingssysteem: Windows 7 Home Premium (64-bit)

Goedkopere versie

Wij hebben de Dell XPS 13 (321X-6700) bekeken. Dell levert ook de minder dure XPS 13 (321X-6625). De goedkopere versie van € 1150,- maakt gebruik van een langzamere processor (i5) en een kleinere harde schijf (128GB).

Dell XPS 13 (321X-6700): review

De verpakking en inhoud

In een fraaie zwarte doos vinden we de Dell XPS 13. Het bevat de notebook, een CD met stuurprogramma's, de garantievoorwaarden en een snelstartgids. De stroomadapter zit in een apart klein doosje, de adapter is kleiner dan gebruikelijk.

De XPS 13 ziet er stevig uit en voelt degelijk aan en weegt toch maar 1,4 kilo.

Dankzij de kunststof onderkant en twee rubber stroken staat de XPS 13 stevig op zijn plaats. Hij zal niet ongewenst verschuiven.

Vormgeving

Het is duidelijk te zien dat het hier om een ultrabook gaat. De XPS 13 is een slank vormgegeven notebook met een mooi uiterlijk dat lijkt op de Apple MacBook Air. Vooral wanneer de notebook nog gesloten is, zie je de overeenkomst.

Aansluitingen

Het aantal beschikbare aansluitingen valt tegen. De notebook heeft aan de linkerkant één aansluiting voor de stroomadapter, één USB-poort en een koptelefoonaansluiting. Aan de rechterkant is er een tweede USB-poort en een video-uitgang. De notebook kun je via een HDMI-kabel aansluiten op een los scherm zoals een TV. Je moet dan wel de juiste kabel kopen (Mini DisplayPort naar HDMI). De USB-poort aan de rechterkant heeft een SS-USB-logo. SS-USB staat voor SuperSpeed-USB, ook bekend als USB 3.0. Deze USB-aansluiting is veel sneller dan de linker USB-aansluiting als je er een USB 3.0 apparaat (bijvoorbeeld een harde schijf) op aansluit.

Een cd/dvd-station, een LAN-poort en een geïntegreerde geheugenkaartlezer ontbreken, zoals we dat vaker zien bij ultrabooks

Harde schijf

De XPS 13 start snel op en applicaties reageren vlot. Dit ligt voornamelijk aan het type harde schijf; Een SSD (solid-state drive) van 256GB. Een SSD is een harde schijf op basis van geheugenchips en zonder bewegende onderdelen. Vergeleken met traditionele harde schijven hebben SSD's een veel lagere toegangs- en zoektijd. Bovendien worden ze minder warm, zijn lichter, behoeven minder energie, maken geen herrie en zijn veel minder gevoelig voor schokken.

Scherm

Het scherm is helder en heeft een resolutie van 1366x768. De resolutie voldoet, maar er zijn ultrabooks op de markt met een hogere resolutie. Met een hogere resolutie kun je meer kwijt op het scherm.

Positieve punten van het scherm:

Het schermformaat is 13,3" (34cm), groter dan je zou verwachten van een compacte notebook als de XPS 13.

Het scherm is minder gevoelig voor krasjes door de Gorilla Glass technologie van Corning.

Negatieve punten van het scherm:

Erg spiegelend glas.

De kijkhoek van het scherm is niet goed. Zodra je niet recht voor het scherm zit, verslechtert de kwaliteit snel.

Het scherm kan niet ver naar achteren worden gekanteld. Door de slechte kijkhoek is dit echt een nadeel, vooral voor langere gebruikers.

Touchpad en toetsenbord

Deze ultrabook is voorzien van een toetsenbord met toetsverlichting. Het toetsenbord typt lekker. Opvallend is het afwijkende lettertype op de toetsen.

Het grote touchpad is van glas en voelt goed aan. We hadden niet de behoefte om een muis aan te sluiten.

Grafische prestaties

We hebben het spel Microsoft Flight gespeeld om een idee te krijgen van de grafische kracht van de computer.

Het spel loopt soepel en is goed speelbaar. Na enige minuten is te merken dat de computer warmer wordt en de ingebouwde ventilator begint te blazen. Dit ervaren we niet als storend.

Wanneer we de grafische weergave van het spel hoger instellen, blijkt dat de computer onvoldoende grafische kracht bezit om het spel soepel te kunnen spelen.

Accu

Na 4 uur met de notebook gespeeld te hebben had hij nog altijd 2 streepjes accusterkte. Deze is eenvoudig af te lezen aan de rechterzijde van de computer. Druk op het knopje naast de USB-poort en zie hoeveel LEDs er nog branden (maximaal vijf).

Minpunten

Duur (€1400)

Spiegelend scherm met slechte kijkhoek

Geen LAN-poort

Geen geïntegreerde geheugenkaartlezer

Geen CD/DVD-station

Pluspunten

Robuuste afwerking

Start snel op en voelt vlot aan

Relatief grote SSD van 256GB

Lange accuduur

Notebook van klein formaat, maar toch een 13,3" scherm

Goed touchpad

Goed en verlicht toetsenbord

Conclusie

Met de XPS 13 heeft Dell een mooie ultrabook op de markt gezet.

Het apparaat start snel op en applicaties reageren vlot. Grafisch zwaardere applicaties draaien (zij het niet op de hoogste stand) op de XPS 13. De notebook heeft een compact formaat en toch een 13,3" scherm. Jammer genoeg heeft het scherm wel een slechte kijkhoek en (hinderlijk) spiegelend scherm.

De XPS 13 wordt nog uitgebreid getest. De ultrabook verschijnt begin mei in onze productvergelijker.