Eenvoudig back-uppen

Speciaal aan deze CX640 notebook is een ingebouwde functie waarmee met één druk op de knop een snelle back-up gemaakt kan worden van belangrijke gegevens.

Het is mogelijk een back-up te maken op een vast tijdstip, elke dag of zelfs elk uur. Met dezelfde knop kunnen gegevens ook weer worden opgevraagd wanneer daar behoefte aan is. Volgens de fabrikant zelfs als de laptop uit staat. De MSI CX640 kost €600.

Meer info: www.msi.com

Bron: MSI