Wat is de Folio 100?

De Toshiba Folio 100 is een tabletcomputer die draait onder Google's besturingssysteem Android, versie 2.2. Het apparaat bezit een 10,1 inch breedbeeld, multitouch en aanraakgevoelig scherm en heeft een resolutie van 1024 x 600 beeldpunten.

De specificaties in het kort:

nVidia Tegra 2-processor;

512 MB intern geheugen;

16 GB SSD opslagmedium;

10,1 inch (25,6 cm, diagonaal) aanraakgevoelig kleurenscherm.

De Folio 100 kan uiteraard overweg met draadloze netwerken en Bluetooth, maar heeft geen 3G-modem voor mobiel internet (UMTS/HSDPA). Volgens Toshiba komt begin 2011 een 3G-versie op de markt die €50 duurder wordt.

De verdere specificaties:

SD-kaartlezer;

2x USB-aansluiting;

webcam (voor videobellen);

HDMI-uitgang (voor aansluiting op een moderne tv);

afmetingen: 28,1 x 18,1 cm x 1,4 cm;

gewicht: 760 gram.

We hebben de Toshiba Folio 100 een aantal dagen uitgebreid gebruikt. Lees onze bevindingen.

Toshiba Folio 100: review

De Folio 100 heeft een (verwijderbare) plastic achterkant waardoor hij minder solide aanvoelt en soms zelfs kraakgeluiden vertoont. Toshiba levert een summiere, meertalige quickstart guide mee, die de lezer niet echt goed op weg helpt.

De Folio 100 is in de Nederlandse taal in te stellen, maar wel via een Engelstalig menu. Zoals bij alle andere Android-tablets, zitten er vier navigatieknopjes aan de zijkant van het scherm. Helaas zijn deze knoppen bij de Folio 100 niet verlicht (behalve bij het indrukken) waardoor werken in het donker niet te doen is.

Toshiba levert bij de Folio 100 een klassieke laptopvoeding mee; wel een klein model (zoals ook bij netbooks geleverd).

Toshiba Market

De kwaliteit van het scherm is niet al te best. Dit komt onder andere door een te lage dichtheid van pixels waardoor ze individueel zichtbaar zijn. Bovendien is niet meer te zien wat er op het scherm staat wanneer je onder een andere inkijkhoek de tekst probeert te lezen.

Toshiba heeft ervoor gekozen om de standaard Google Play (voorheen Android Market) met meer dan 100.000 apps, af te sluiten. In plaats daarvan kun je in de Toshiba Market, met slechts 1200 apps, nieuwe functionaliteit toevoegen. Waarom die beperking geldt, is ons (nog) niet duidelijk.

Geen snelheidsmonster

De Folio 100 is zeker geen snelheidsmonster. We merkte dat er bij het navigeren soms enkele seconden zaten tussen het aanraken van een icoon en het werkelijke uitvoeren van de opdracht. Een andere eigenaardigheid is dat het scherm van de Folio 100 soms de neiging heeft om spontaan aan te springen en na een paar seconden weer uit te gaan.

Toshiba claimt dat de Folio 100 zo'n 7 uur mee kan gaan, maar wij hebben maximaal 4 uur gemeten bij gemiddeld gebruik.

Gebruiksgemak

Toshiba heeft goed zijn best gedaan om het product gebruiksonvriendelijk te maken. Het standaard ingestelde achtergrondscherm is namelijk dusdanig druk dat het zoeken is naar de verschillende iconen van Android. Ook de manier waarop Toshiba zijn eigen draai heeft gegeven aan de indeling van het bureaublad en de verschillende toepassingen, kan verwarrend en overweldigend werken.

Conclusie

Er is weinig positiefs aan de Toshiba Folio 100 te bespeuren behalve de prijs. De kwaliteit van het scherm laat te wensen over, de losse voeding is onhandig en het ontbreken van de Google Play Store (voorheen Android Market) is onacceptabel. Het advies is dan ook om even te wachten of door te sparen voor een betere tablet.

Pluspunten:

HDMI-uitgang;

SD-kaartlezer;

Nederlandstalig;

Lage prijs;

Webcam aan de voorkant.

Minpunten:

Voelt niet degelijk aan;

Scherm van slechte kwaliteit;

Gaat slechts vier uur mee op volle accu;

Geen Google Play Store;

Reageert soms traag;

Scherm springt soms spontaan aan;

Verwarrende achtergrond;

Losse voeding;

Summiere handleiding;

Navigatieknoppen niet verlicht.

Tablet pc's vergelijken?

Bekijk ons dossier over Tablet pc's