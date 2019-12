Toshiba stopt met laptops

Nieuws|Vanaf april 2016 stopt het Japanse Toshiba in Europa met de verkoop van consumentenlaptops. Consumentenlaptops van Toshiba worden dan alleen nog op de Japanse en Amerikaanse markt aangeboden. Toshiba geeft bij navraag aan dat de service en garanties onverkort van toepassing blijven op verkochte laptops.

De markt voor laptops is daarmee weer kleiner geworden. Sony en Samsung stopte in 2014 al met de verkoop van laptops in Nederland. Eerder verdwenen Packard Bell en Compaq van de markt door een overname door Acer en een fusie met HP.

Toshiba moet grondig reorganiseren na tegenvallende jaarcijfers. Het bedrijf kwam in grote problemen nadat een boekhoudschandaal aan het licht kwam waarbij de winstcijfers 7 jaar lang te rooskleurig bleken te zijn voorgespiegeld.

De Consumentenbond test regelmatig laptops van Toshiba. Zo werd deze week de Toshiba Satellite L50-C-20W nog 'Beste uit de test' in de categorie 13 tot 16 inch.