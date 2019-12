Laptops zijn in veel opzichten prettig in het gebruik, maar niet zo goed voor je werkhouding. Wij vertellen hoe je zorgt voor een goede, ergonomische werkplek.

Ergonomische werkplek met een laptop

Laptops zijn in veel opzichten prettig in het gebruik. Je bent niet gebonden aan een stopcontact en kunt dus overal aan de slag. Helaas zijn laptops zonder accessoires ergonomisch gezien niet ideaal. Toch kun je met een laptop ook een goede, ergonomische werkplek creëren.

De bediening van een laptop is doorgaans een aanraakgevoelig vlak (touchpad) in combinatie met een relatief compact toetsenbord. Vaak is het fijner om een apart toetsenbord en een losse muis aan te sluiten op je laptop. Om de werkplek nog beter te maken heb je ook een laptopstandaard of een monitor nodig.

Een ander punt van aandacht bij laptops is de betrekkelijk beperkte werkruimte op het ingebouwde beeldscherm. Voldoende voor standaardtoepassingen, maar wat krap voor tekstverwerken en eigenlijk ongeschikt om meerdere toepassingen naast elkaar weer te geven.

Benieuwd naar de beste laptops? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf laptops in de vergelijker.

Ergonomische werkplek met een desktop

Een desktop staat op een vaste plek in huis en is prettig om langere tijd aan te werken, mits hij goed is opgesteld. Het grotere scherm biedt meer overzicht en meer beeldpunten, maar niet elke monitor is goed voor je werkhouding. Alleen een monitor die je in hoogte kunt verstellen, is geschikt voor een goede, ergonomische werkplek. Deze zijn vaak een klein beetje duurder, maar veel beter voor je werkhouding. Realiseer je dat een desktop altijd een ergonomisch voordeel heeft op een laptop.