Conclusie: Best repareerbare laptop

De Framework laptop is een nieuwkomer op de markt. Het is de eenvoudigst te repareren laptop die we ooit zagen. Het toevoegen van een extra harde schijf of een usbpoort is een fluitje van een cent.

De Framework is een prima laptop, maar heeft toch wat minpunten. Daarom durven we deze nieuwkomer nog niet aan te bevelen. Zeker gezien de prijs. Wij testten een model van €1300. Voor hetzelfde geld koop je een laptop met betere specificaties.

Pluspunten

Eenvoudig uit te breiden.

Eenvoudig te repareren.

Prima prestaties, toetsenbord, touchpad en scherm.

Fraai ontwerp.

Minpunten

Beperkte aantal uitbreidingssloten.

Usb-poorten alleen via uitbreidingslot.

Prijzig

Matige accuduur.

De laptop bestel je bij de fabrikant. Houd rekening met lange levertijden.

Repareren en uitbreiden

Het repareren van een willekeurige laptop is in theorie helemaal niet moeilijk. Vaak is het niet veel meer dan het defecte onderdeel loshalen en vervangen door een werkende.

Maar de praktijk is weerbarstiger.

Het is al een hele puzzel om je laptop open te krijgen. Soms lukt het niet eens zonder speciaal gereedschap. Vervolgens zitten de nodige componenten vastgelijmd, verstopt of weggewerkt onder andere onderdelen. Daarna is het nog een puzzel om uit te zoeken welk vervangend component je nodig hebt en waar je die kan bestellen.

Lage reparatiescores

In de testresultaten van de laatste 100 laptops zien we dat een laptop gemiddeld een 5,4 scoort op repareerbaarheid. Een onvoldoende dus.

Hetzelfde geldt in wat mindere mate, voor het plaatsen van extra geheugen of een extra harde schijf. Ook dat is op papier simpel, maar in veel laptops nog best een uitdaging. Een ander moederbord of een extra hdmi-poort is vaak onmogelijk.

Uitbreiden is zo simpel als lego

De laptop van Framework is zo ontworpen dat het repareren en vervangen van onderdelen voor iedereen te doen. Een extra harde schijf of bijvoorbeeld een hdmi-poort plaatsen is zo simpel is als een legoblokje vastklikken.

De FrameWork laptop heeft links en rechts 2 uitsparingen waar je uitbreidingen (blokjes) in kan schuiven. Denk aan usb-poorten, een extra harde schijf of een aansluiting voor een monitor (hdmi-poort).

Het verwisselen van deze blokjes is eenvoudig. De eerste keer moet je wel even doorzetten, omdat je net iets meer kracht moet zetten dan je verwacht.

Weinig uitbreidingssloten

We kwamen er al snel achter dat 4 uitbreidingsloten erg weinig is. Omdat je sowieso een usb-c-poort nodig hebt om de laptop op te kunnen laden hou je er effectief maar 3 over.

Als je bijvoorbeeld de laptop in een kantooropstelling wilt gebruiken met een scherm, muis en toetsenbord dan zit hij al vol. Dan kun je bijvoorbeeld geen extra harde schijf meer gebruiken.

Wij zien liever dat de Framework minimaal 6 van dit soort poorten heeft. En/of dat hij standaard al 2 usb-c en 2 usb-a poorten heeft. Want die heb je toch altijd nodig.

Elegant ontwerp

Een veelgehoord bezwaar is dat het niet mogelijk is om een platte en elegante laptop te maken als je alle onderdelen goed toegankelijk maakt. Het legt de ontwerpers immers een hoop beperkingen op om alle onderdelen zo te plaatsen dat je er eenvoudig bij kan. Toch is het Framework gelukt om deze laptop dun en compact te houden. Zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de componenten. Dit fabeltje kan dus de wereld uit.

Hulp bij reparatie

De laptop openmaken

Draai de 5 schroeven aan de onderkant van de laptop los. Bij de laptop krijg je een schroevendraaier.

Keer de laptop om.

Til het toetsenbord eraf.

Zo heb je zicht op alle componenten. Dat hebben we wel eens simpeler gezien, maar het is niet veel werk.

Om het je nog makkelijker te maken zitten overal stickers met uitleg en qr-codes. Als je de qr-code scant, ga je naar een webpagina. Daar vind je uitleg over het component en hoe je het kunt vervangen.

Prima laptop

De Framework is beschikbaar in verschillende varianten. Ons model van €1300 is een prima laptop waar eigenlijk niet veel op is aan te merken. Hij start snel op en ook zwaardere programma’s werken soepel. Voor de techneuten: hij heeft een Intel Core i5-1135G7 processor en 8 GB intern geheugen. Het vaste geheugen is een 1TB SSD. Het scherm is prima en heeft een hoge resolutie.

Ongebruikelijke 4:3 beeldverhouding

De 4:3 verhouding van het scherm is wat ongebruikelijk. Breedbeeld is gebruikelijker. Maar door dit ontwerp kunnen randen om het scherm aan de onder- en bovenkant lekker dun blijven. Zo is het effectieve scherm op een smal randje na net zo groot als de laptop.

Prima toetsenbord

Het toetsenbord typt prima. Het touchpad is lekker groot en reageert snel en subtiel. De accuduur blijft bij normaal gebruik op zo’n 6 uur steken. Dat zou wel wat beter kunnen, maar is voor de meeste mensen voldoende.

Prijzig

Aan al dit moois zit wel een stevig prijskaartje vast. Het model dat wij testten kost €1300. Er zijn meerdere laptops te vinden onder de €1000 met dezelfde of zelfs betere specificaties. €300 bijbetalen voor iets waarvan je hoopt dat je helemaal geen gebruik van hoeft te maken, is toch wel een hoop geld. De meeste consumenten zullen deze laptop alleen al om die reden links laten liggen.

Goed voorbeeld

Framebook laat aan de laptopwereld zien dat het mogelijk is een laptop te maken, waarmee je niet voor elke reparatie en uitbreiding naar de servicebalie van de computerwinkel hoeft. Hopelijk wordt dit voorbeeld breed opgepakt in de markt.