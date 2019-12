Gegevens van je laptop overzetten

Nodig: USB-opslag of thuisnetwerk

Je kunt bestanden en instellingen op 2 manieren overzetten:

Via USB: stick of harde schijf

Heel makkelijk als het apparaat voldoende opslagcapaciteit heeft. Instellingen en favorieten nemen weinig ruimte in beslag, maar een collectie muziek en films juist veel.

Via het thuisnetwerk

Heb je een router waar meerdere apparaten op aangesloten zijn, dan kun je een thuisnetwerk aanzetten.

Thuisnetwerk aanzetten

Voor een thuisnetwerk moet je beide computers op dezelfde router aansluiten. Dat kan bedraad en draadloos.

Bedraad

Hiervoor heb je netwerkkabels nodig. Je kunt beide computers (tijdelijk) naast elkaar zetten in de buurt van de router. Dan heb je geen lange kabels nodig. Een kabel van een halve meter tot een meter koop je online voor circa €2. In een gewone winkel betaal je tussen de €5 en €10.

Draadloos

Hiervoor moet je beide computers met hetzelfde draadloze netwerk verbinden. Voorwaarde is wel dat de computer draadloze verbindingen (wifi) ondersteunt. Bij laptops is dat eigenlijk altijd wel het geval maar bij desktops vaak niet. met het netwerk verbinden doe door in het windowsscherm rechtsonder op het wifi-icoon te klikken en

Een combinatie met een bedrade verbinding en een draadloze is ook mogelijk. Zolang je beide maar met dezelfde router verbindt.

Bestanden delen

In Windows 7 en 8 doe je klik je met de rechtermuisknop op de schijf of map die je wilt delen. Bij Eigenschappen ga je naar het tabblad Delen. Klik op Geavanceerd delen en vink de optie "Deze map delen" aan. Klik op OK / Sluiten. Vervolgens kun je in Windows 10 deze mappen vinden in de Verkenner onder 'netwerk'.

In Windows 10 is het iets meer werk:

Start Verkenner en navigeer naar de map die je wilt delen. Klik met de rechtermuisknop op die map. Kies 'Toegang verlenen tot' en daarna de optie 'Specifieke personen'. Klik naast de knop 'Toevoegen' op de naar beneden wijzende pijl en kies daar 'Iedereen'. Stel nu het machtigingsniveau in. Je kunt instellen dat anderen de inhoud van de map alleen kunnen lezen of ook mogen bewerken.

Vergeet niet om de toegang weer dicht te zetten als je klaar bent.

Persoonlijke bestanden

Je persoonlijke bestanden (Word, Excel...) kan je eenvoudig via de verkenner naar een mapje op je USB schijfje slepen en daarna kopiëren naar je nieuwe laptop. Via het thuisnetwerk kan je de tussenstap met het USB schijfje overslaan en de bestanden rechtstreeks slepen naar je nieuwe computer. Een handig programma om bestanden te verplaatsen is het gratis Total Commander

Bookmarks en opgeslagen inlogs

De meeste gebruikte webbrowser Chrome slaat alle instellingen op in de cloud. Als je Chrome op je nieuwe laptop hebt geïnstalleerd, druk je op de drie kleine puntjes rechtsboven. Kies instellingen en dan "inloggen bij Chrome". Eenmaal ingelogd heb je je bookmarks, startpagina's en opgeslagen wachtwoorden weer terug.

Je favorieten van internet explorer kan je als volgt exporteren:

Klik op het sterretje rechtsboven. Klik op het naar beneden wijzende pijltje en in het menu wat daar verschijnt voor 'importeren en exporteren'. Kies naar een bestand opslaan waarna je bookmarks in een bestand worden opgeslagen. Om de bookmarks terug te zetten volg je op je nieuwe computer hetzelfde stappenplan maar kies je bij stap 3 'vanuit een bestand importeren'.

E-mail en adressenboek

E-mail overzetten van Outlook 2010, 2013 of 2016 naar je nieuwe pc of laptop doe je door jouw pst-bestanden over te zetten. Dat zijn de Outlook-databestanden waar al je e-mails in zijn opgeslagen.

Sluit Outlook op je oude pc.

Open Windows Verkenner in de map %localappdata%\Microsoft\Outlook.

Kopieer alle pst-bestanden.

Installeer Outlook op je nieuwe pc.

Stel je accounts in.

Importeer de pst-bestanden via Bestand en kies daar importeren en kies de eerder gemaakte pst bestanden.

Klik op Volgende en kies welke mappen je wilt importeren.

Kies onderaan in welk account de e-mail moeten worden opgeslagen.

Klik op Voltooien om het importeren te starten.

Heb je bijvoorbeeld gmail, yahoomail of outlookmail en lees je mail via een browser? Dan hoef je helemaal niets over te zetten. Het enige wat je moet doen is op je nieuwe laptop inloggen bij jouw webdienst van mailprovider.

Programmas overzetten

Overzetten van programma's kan niet zomaar. Er zijn wel tools die dit voor je doen, maar die kosten geld. Daarbij adviseren wij om alle programma's opnieuw te installeren. Dat is iets meer werk, maar dan heb je wel gelijk de nieuwste versie van al jouw programma's en ben je weer helemaal up-to-date.

Kies als het even kan tijdens het installeren voor de advanced modus en selecteer alleen die programmaopties die je echt nodig hebt. Weer alert op extra (onnodige) software waar sommige programma's tijdens de installatie je mee op proberen te zadelen.