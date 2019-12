Goedkope laptop: waar let je op?

Bepaal eerst waar je de laptop voor nodig hebt. Wil je meer dan alleen licht internetten, e-mailen en af en toe een document opmaken? Dan is een goedkope laptop voor jou waarschijnlijk te traag. Ben je wel een basisgebruiker, dan zitten er in deze categorie mogelijk geschikte laptops. Maar let op! Laptops met een vergelijkbaar prijskaartje kunnen heel verschillend presteren.

Twijfel je nog? Lees dan meer over soorten laptops, laptopgebruik en laptop of desktop?

Wat kun je verwachten?

Af en toe een internetpagina bekijken en een e-mail sturen gaat prima met een laptop van €400. Zodra je een groter aantal tabbladen opent in de internetbrowser, dan loopt het allemaal wat minder soepel. Ga ervan uit dat je laptop minimaal een paar seconden nodig heeft om bepaalde handelingen uit te voeren, zoals het openen van programma's.

Daarin zit 'm het grote verschil met duurdere en snellere laptops. Ook het opstarten duurt even, zeker met een ouderwetse harde schijf. Gelukkig komen er steeds meer goedkope laptops op de markt met een SSD.

Waar let je op?

SSD

De keuze voor wel of geen SSD is daarmee meteen de belangrijkste. We raden je aan om altijd voor een SSD te gaan. Het snelheidsverschil tussen HDD en SSD is als tussen dag en nacht, ook bij een goedkope laptop. En als je opslagruimte te kort komt, dan kun je altijd nog een usb-stick of externe harde schijf aansluiten.

Let wel op dat je een daadwerkelijke SSD koopt. Soms wordt een zogenaamd eMMC-geheugen verkocht als SSD, omdat dat dezelfde opslagtechnologie is. Toch is het niet helemaal hetzelfde. eMMC-flashgeheugen is minder snel. Vooral kleine, goedkope laptops en 2-in-1-tablets hebben dit type geheugen.

Processor

De processor is de motor van de laptop. Dit is het onderdeel waarop je bij goedkope laptops het meeste inlevert. Verreweg de meeste laptops tot €400 hebben een Intel Celeron-processor.

Deze processors hebben weinig rekenkracht en zijn bijzonder traag. Maar er zitten ook laptops tussen met een Intel Pentium- of Core i3-processor. Die zijn sneller, je hoeft dus minder lang te wachten.

Werkgeheugen

De meeste goedkope laptops hebben inmiddels 4 GB aan werkgeheugen. Dat is het minimum dat we aanraden. We zien soms ook nog modellen met 2 GB. Die kun je beter niet aanschaffen. Met minder dan 4 GB is de laptop zelfs voor de basisgebruiker te traag.

Chromebooks

De goedkope laptops waar we het tot nu toe over hebben, draaien allemaal op Windows. In dezelfde prijsklasse zijn ook laptops die draaien op het besturingssysteem Chrome OS, van Google. Dit eenvoudige systeem is te vergelijken met Android op smartphones en tablets, en is sterk gericht op online gebruik.

Voor alleen internetten en e-mailen zijn deze Chromebooks best het overwegen waard. Je kunt er alleen geen computerprogramma’s op installeren en bent erg afhankelijk van Google-diensten, zoals Google Drive.

Bekende laptopfabrikanten zoals HP, Acer, Dell en Lenovo maken Chromebooks. De laptops hebben schermformaten van 10 tot 15,6 inch. De meeste chromebooks kosten tussen €200 en €400. Maar er zijn ook wat luxere modellen van rond €600.

