Eerste indruk|Spraakgestuurd typen in de gratis online tekstverwerker Google Docs zet gesproken woord om in tekst. Een mooie functie, maar het werkt nog niet optimaal.

Google Docs Spraakgestuurd typen: review

Conclusie

Het is mooi dat Google een gratis spraakgestuurd typen-functie in de tekstverwerker Google Docs heeft ingebouwd. Maar de praktische inzetbaarheid is nu nog niet zo hoog. Ingesproken teksten komen zeker niet foutloos ‘op papier’ en je moet ze nog behoorlijk nabewerken om ze bruikbaar te maken. Het beste resultaat krijg je door in telegramstijl te spreken - wat - natuurlijk - behoorlijk - wat - tijd - kost. Ook de leestekenfunctie, waarbij je in het Engels de woorden voor bijvoorbeeld punt en komma inspreekt, werkt niet.

Spraakgestuurd typen levert af en toe hilarische teksten op, omdat ingesproken woorden soms totaal anders worden weergegeven. Goed voor wat vermaak thuis of op kantoor.

Je kon al eerder tegen Google praten voor zoek- en andere opdrachten, maar nu heeft Google Docs - de tekstverwerker die je gratis in een browser kunt gebruiken - er een interessante functie bij: spraakgestuurd typen. Oftewel: teksten inspreken in een microfoon, die Google dan automatisch omzet in geschreven tekst. Op dit moment is het echter alleen beschikbaar in de Google Chrome-browser.

Om de functie te gebruiken, open je een nieuw of bestaand document en ga je in de menubalk naar ‘Extra’ en je klikt daar ‘Spraakgestuurd typen’ aan. Door het aanklikken van het microfoonicoontje linksboven kun je meteen beginnen met inspreken.

Omdat veel mensen achter hun laptop aan teksten werken, hebben we de functie op een laptop geprobeerd.

Veel laptops hebben een ingebouwde microfoon waarmee je het zou kunnen proberen, maar Google adviseert om voor het beste resultaat een externe microfoon aan te sluiten. Voor deze eerste indruk sloten we een externe microfoon van Logitech aan.

Tekst voorlezen

Als we op 3 verschillende manieren - normaal, langzaam en woord-voor-woord - de introductietekst over Crapware uit onze eigen Digitaal Gids van september/oktober inspreken, dan is het resultaat 3 verschillende teksten:

Originele tekst: Op elke nieuwe Windows-pc zet de fabrikant allerlei probeersoftware en snelkoppelingen naar webwinkels. Wij onderzochten wat er op staat, en waar je echt wat aan hebt.

Resultaten Google Docs tekstverwerker:

Normaal: Nieuwe Windows pc zetten fabrikant alle probeer software snelkoppeling webwinkels onderzocht wat op staat bij echt wat aan hebt Langzaam: Op elke nieuwe Windows pc zetten de fabrikant Allard Pierson Air een snelkoppeling naar webwinkels wij onderzocht en wat er op staat en waar je echt wat aan hebt Woord-voor-woord: Op welke nieuwe Windows pc zetten fabrikant allerlei peer software en snelkoppelingen naar webwinkels wij onderzocht en wat er op staat en waar je echt wat aan hebt

Robotachtig inspreken werkt het best, maar ook daar moet je dus nog behoorlijk wat aan de tekst verbeteren.

Spontaan inspreken

Ook spontaan inspreken levert niet meteen een bruikbare tekst op. Google verzint namelijk woorden die de software denkt te horen. Je ziet live in beeld soms verbeteringen verschijnen, die inderdaad wel eens beter zijn, maar vaak ook niet. Het levert onnavolgbare teksten op als:

Ah dat is een probeersel bek gewoon in het wilde weg praat en zien hoe Google spraakgestuurd typen werkt Dorpsstraat ongehuwde moeder toevoegen en werkt een verzend ook zo worden dus ook heel apart om te zien en met interessantste pixel maar is niet bereikbaar om spullen gebruiken

Zelfs van alleen gebrabbel en het uitstoten van klanken doet Google zijn best iets te maken. Onbruikbaar, maar goed voor wat vermaak.

Leestekens

Volgens Google kun je ook leestekens toevoegen, door tijdens het inspreken de Engelse woorden hiervoor op de juiste plek in te spreken, zoals ‘period’, ‘question mark’ of ‘exclamation point’. Het grappige is dat tijdens onze test in plaats van het leesteken het Engelse woord in de lopende tekst werd opgenomen.

Soms verscheen een rode balk bovenin beeld, met de mededeling dat je niet goed verstaanbaar bent. Waarom dat verscheen weten we niet zo goed, we voerden de test uit in een leeg kantoor met dichte deur en spraken direct in een externe microfoon.

Censuur

Nog een grappige observatie: als Google meent een schunnig woord te horen - ook al zeg je dat niet - dan censureert het programma dit zelf door het betreffende woord gecensureerd in de tekst op te nemen: h***, of k*****. Bewust een schunnig woord in de tekst krijgen, lukte ons niet.

Wat is Google Docs Spraakgestuurd typen?

Je kon al eerder tegen Google praten voor zoek- en andere opdrachten, maar nu is er Google Docs Spraakgestuurd typen: een extra functie in de gratis online tekstverwerker Google Docs. Door in een microfoon te spreken zet de functie gesproken woord direct om in geschreven tekst. Zo kun je dicteren en hoef je dus niet te tikken. Als het goed werkt, kan het een nuttige extra functie zijn. De functie is in de menubalk onder 'Extra' te vinden.

De functie is alleen te gebruiken als je ingelogd bent met een Google account, in de Google Chrome browser. In Internet Explorer, de nieuwe Edge-browser van Windows 10 en Firefox is de functie op dit moment niet beschikbaar.

Andere dicteersoftware

Er bestaan dicteersoftwarepakketten die hetzelfde kunnen als Spraakgestuurd typen van Google Docs, maar deze zijn niet gratis. Een voorbeeld is Dragon Naturally Speaking 13 en dit is verkrijgbaar vanaf rond de €100. Deze software kun je met het voorlezen van een standaardtekst eerst 'trainen', zodat het programma je stem beter herkent en daardoor een beter resultaat geeft.

