Grote verschillen in snelheid bij laptops onder de €500

Nieuws|We hebben weer testresultaten van 10 nieuwe laptops aan de vergelijker toegevoegd. Meer dan de helft daarvan is goedkoper dan €500. Deze laptops zijn van de merken Acer en HP en verschillen sterk in snelheid: de rapportcijfers hiervoor variëren van een 1,9 tot een 8,4.

Snelheidstest

Een belangrijk onderdeel van de laptoptest is de snelheidsproef. We testen de prestaties door op elke laptop een aantal benchmarks te draaien, waarmee we enkele lichte en zware gebruiksscenario’s nabootsen. Zo kijken we of de laptop geschikt is voor onder andere tekstverwerken, internetten en foto- en videobewerking.

Tergend traag of lekker vlot

De laptops met de slechtste snelheidsscore in deze update zijn eigenlijk voor geen van deze taken geschikt. Met het snelheidsoordeel 1,9 horen de HP 17-bs098nd (Wit) van €415 en zijn broer, de HP 17-bs090nd (Zwart), zelfs bij de traagste laptops die we in de afgelopen jaren hebben getest. Het opstarten van deze laptops duurt bijna 2 minuten en ook in het gebruik zijn ze extreem langzaam.

Gelukkig doen andere laptops in dezelfde lage prijsklasse het veel beter: de Acer Aspire 3 A315-51-33U5 van €470 is met een 8,4 voor snelheid juist erg goed geschikt voor de meeste computertaken. Alleen gaming en zware foto- en videobewerking zijn een brug te ver voor deze laptop.

Dat geldt in iets mindere mate ook voor een nog goedkopere laptop van Acer, de Aspire 3 A315-31-P21A. Die haalt een 8,0 voor snelheid.

Beide laptops scoren op enkele andere onderdelen echter weer een stuk minder.

De geteste laptops op een rij

Hieronder vind je een overzicht van de recent geteste laptops, inclusief richtprijs en testoordeel voor snelheid.

Klik op de laptops voor de volledige testresultaten of ga naar de vergelijker voor alle geteste laptops.

