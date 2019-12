Zelf wissen en overschrijven

Voor: Alle Windows-versies

Nodig: Ccleaner

Eenvoudig? Ja

Met het bekende en gratis Ccleaner overschrijf je gewiste oude data zodat het niet meer terug te halen is. Verwijder eerst handmatig zoveel mogelijk vertrouwelijke data door mappen te verwijderen en gegevens vanuit programma's, zoals e-mail, te deleten. Het belangrijkste zijn de mappen Mijn Documenten, maar bijvoorbeeld ook c:\Bdienst, c:\Program Files\Belastingdienst, Favorieten en e-mail. Vergeet ook niet de e-mailaccounts zelf te verwijderen in het mailprogramma onder e-mailaccounts. Vervolgens overschrijft Ccleaner de plekken waar deze bestanden staan. Vink in het tabblad Cleaner alles aan waaronder zeker ook Wis vrije ruimte, dat zorgt voor het echte wissen. Klik in de linkerbalk op Opties > Instellingen en vink Veilige bestandsopschoning (langzamer) aan of kies Eenvoudige overschrijving (1 keer). Ook MFT vrije ruimte wissen moet zijn aangevinkt.

Windows herinstalleren en data wissen

Voor: Alle Windows-versies

Nodig: Installatie-dvd en gratis software

Eenvoudig? Alleen herinstallatie kan lastig zijn

Voer eerst een Windows-herinstallatie uit, vanaf een installatie-dvd of herstel-dvd (of partitie), afhankelijk van je situatie. Kies in geval van herstel voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen, zonder behoud van data. Als Windows opnieuw geïnstalleerd is, downloadt je een wisprogramma, bijvoorbeeld Eraser, Fileshredder of gebruik de wisoptie in Ccleaner, zie methode 1. Met Fileshredder en Eraser kun je data tot 35 keer overschrijven, maar eenmaal is al veilig genoeg.

Zeer grondig wissen

Voor: Windows, Mac, Linux

Nodig: Gratis software en installatie-dvd

Eenvoudig? Nee

Iedereen kan zijn harde schijf wissen met het gratis programma Darik's Boot and Nuke. Ga naar www.dban.org en klik op Download DBAN. Je downloadt een iso-bestand dat je op een cd kunt branden (met de optie 'image branden' in een brandprogramma). Stop de gebrande schijf in de speler en herstart de pc. Je krijgt een menu met verschillende wismethoden. De simpelste is Quick erase. Typ 'quick' en druk op [Enter]. Het wissen kan lang duren, afhankelijk van de grootte van de harde schijf. Na het wissen moet je het besturingssysteem opnieuw installeren.

Waarom een harde schijf wissen voor je een pc verkoopt of weggeeft zo belangrijk is, lees je in Marktplaats-pc’s vol privégegevens.