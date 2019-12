Hoe wij laptops testen

Elke 2 weken testen wij laptops. De test is zeer breed en gevarieerd, met modellen van klein tot groot in alle prijsklassen. We kijken onder andere naar: snelheid, kwaliteit van het beeldscherm, toetsenbord, touchpad, werkduur van de accu, de garantie en de repareerbaarheid.

Snelheid

De snelheid van de laptops meten we met professionele meetsoftware. Deze software simuleert een aantal gebruiksscenario’s en doet een aantal specifieke testen van de onderdelen. Op deze manier krijgen we inzicht in de snelheid van zowel het totale systeem als de losse componenten. Daarna meten we hoeveel seconden het duurt voor een laptop opstart.

Beeldscherm

We beoordelen de kwaliteit en de helderheid van het beeld. Ook kijken we naar de maximale resolutie en pixeldichtheid, de reflectie van het beeldscherm in het licht en de inkijkhoeken.

Accuduur

We testen de accu 2 keer om vast te stellen hoe lang een laptop kan werken zonder dat de stekker in het stopcontact zit. Dit testen we door hem een keer met maximale belasting te laten draaien en een keer met minimale belasting. Aan de hand van deze 2 tijden schatten wij in hoe lang de laptop bij gemiddeld gebruik het op een volle accu vol zou moeten houden.

We testen niet na hoeveel jaar de accu uitgeput is. Een capaciteit van een gemiddelde accu is na 1000 keer opladen meer dan gehalveerd. Als je pech hebt moet je de laptop dan vrijwel voortdurend op het stroomnet aansluiten of de accu vervangen, als dat tenminste kan. In onze test kijken we of dat (makkelijk) kan.

Toetsenbord

Lekker typen doe je op een goed toetsenbord. Daarom beoordelen wij van elk toetsenbord hoe de toetsaanslag is. Of de toetsen niet te klein zijn en niet te dicht op elkaar zitten.

Touchpad

Natuurlijk kun je op een laptop een losse muis aansluiten, maar de meeste mensen bedienen de cursor (het pijltje) met het touchpad. Daarom beoordelen we hoe soepel dit touchpad zich laat bedienen. Hoe groot hij is en of je er eenvoudige en prettige muisklikken op kunt maken.

Repareren

De ene laptop is nauwelijks te repareren, terwijl het bij de andere heel eenvoudig is. Daarom brengen we van 4 veelvoorkomende reparaties en upgrades in kaart hoe lastig dit is.

Garantie

Sommige fabrikanten geven maar één jaar garantie op de laptop en 6 maanden op de accu 6 maanden. Terwijl anderen 3 jaar garantie geven, zelfs op de accu. We brengen in kaart hoeveel garantie elke laptop heeft en geven hier een oordeel aan. Hoe langer de garantie, hoe hoger ons oordeel.

Aansluitingen

We kijken of de laptop alle belangrijke aansluitingen heeft en of ze op een handige plek zitten. Denk hierbij niet alleen aan de usb- en de HDMI-aansluiting. Maar ook aan de geheugenkaartlezer en de plek waar je de voedingskabel en de koptelefoonstekker aansluit.

Welke laptop, ook wel notebook genoemd, komt als Beste uit de Test?

