Eerste indruk|De HP Envy 17 3D is een krachtige, maar prijzige laptop met 3D-scherm. Onze eerste indruk is redelijk positief. Wel zijn er de nodige kanttekeningen.

Wat is de HP Envy 17 3D

Wat heeft een laptop van €1750 meer te bieden dan een laptop van €350? In het geval van de HP Envy 17 3D gaat het om twee zaken:

krachtige specificaties;

een Full-HD scherm en een speciale meegeleverde 3D-bril voor 3D-weergave van films en games.

'3D'

Je hebt 3D-televisies, 3D-blu-rayspelers, 3D-homecinema-systemen en 3D-games. En nu dus ook laptops die zijn uitgerust met een 3D-scherm, zoals de Envy 17 3D.

Om gebruik te maken van de 3D-mogelijkheden van de laptop is een speciale 3D-bril nodig, waarvan er één is meegeleverd. De laptop is geschikt om 3D Blu-rayfilms weer te geven, spellen in 3D te spelen en ook bestaande films van een 3D-effect te voorzien.

Alledaags uiterlijk

De Envy 17 3D oogt als een alledaagse, wat zware (3,55 kg) laptop met een groot 17,3 inch (43,9 cm) beeldscherm. Geen model om dagelijks in de rugtas mee te nemen. Meer een laptop die in en om het huis gebruikt kan worden.

Prijzig maar krachtig

De hoge prijs wordt verklaard door de krachtige techniek die is toegepast in de laptop: een snelle quad-core Intel Core i7-processor, 8 GB en een krachtige grafische kaart maken dat dit model uitermate geschikt is voor veeleisende gebruikers die meer willen dan alleen websites bezoeken en Office-toepassingen gebruiken.

Op deze laptop zal het bewerken van foto's en video's zeker vlot gaan en ook voor het spelen van de nieuwste 3D-games zal dit model prima voldoen.

De Blu-rayspeler is ook geschikt als dvd-brander.

Opslag

Bijzonder is de ruime opslagcapaciteit; die meet maar liefst 2 TB en bestaat uit twee harde schijven van 1 TB.

Monitoraansluitingen

Ook biedt de HP Envy 17 3D meer aansluitmogelijkheden dan een doorsnee laptop. Zo zijn er maar liefst drie monitoraansluitingen:

HDMI;

VGA;

DisplayPort.

Overige aansluitpoorten

Overige aansluitpoorten voor randapparatuur:

meerdere USB 2.0-aansluitingen;

1 eSATA;

1 USB 3.0-aansluiting.

Full HD

Het 17,3 inch scherm heeft een Full HD-resolutie. De lijst van het scherm loopt naadloos over in het paneel. De hoge resolutie maakt dat er meer ruimte is voor vensters en foto's en dat er meer details van foto's te zien zijn.

HP claimt games en films in 3D weer te kunnen geven op zijn HP Envy 17 3D-laptop. Wij namen de proef op de som.

Review HP Envy 17 3D

Afwerking

Wat opvalt is de fraaie afwerking van de HP Envy 17 3D. Op dit punt concurreert HP met designmerk Apple.

Pretentieus

Het lijkt op zijn minst een tikje pretentieus om een laptopserie 'Envy' (Afgunst) te noemen, al gaat het om een dure, krachtige laptop.

Krachtig

Het door ons bekeken HP Envy-model is de krachtigste, meest complete en duurste, met een prijskaartje van €1800. Hij is absoluut geschikt voor videobewerking en 3D-films en -games. De Envy heeft een snelle quad-core Intel i7-processor, een ruim 8 GB intern geheugen, maar liefst 2 TB opslagruimte en wel drie videoaansluitingen.

Op Youtube vind je een videoreview van de HP Envy 17 3D.

Zeer grote schijf

De HP Envy 17 3D heeft 2 harde schijven van ieder 1 TB (1000 GB). Dankzij een speciale aansturing ('Raid 0') worden deze twee disks aangesproken alsof ze één zeer grote schijf zijn. Dat is wel een risico: als een van de twee schijven stuk gaat, ben je alle data kwijt. Een regelmatige back-up van de gegevens op een extern station is sterk aan te bevelen.

Scherm

Dan het scherm: dat is mooi groot (17 inch) en heeft een Full HD-resolutie, zeer geschikt dus voor HD-films, maar ook om bijvoorbeeld twee vensters naast elkaar te tonen.

Monitoraansluitingen

De drie monitoraansluitingen maken het mogelijk om drie schermen tegelijk aan te sturen:

twee monitoren en het scherm van de laptop;

drie monitoren en het scherm van de laptop uitgeschakeld.

De meeste laptops kunnen slechts twee schermen tegelijk aansturen. De extra werkruimte van drie schermen komt van pas bij intensief gebruik, bijvoorbeeld bij het monteren van video's of bij het werken met veel documenten tegelijk.

3D-effect

Hewlett-Packard belooft 3D-weergave van films (Blu-ray) en 3D-games. Het effect komt redelijk uit de verf. Het 3D-beeld op het scherm is niet groot; je moet er echt vóór gaan zitten. Het glimmende scherm werkt ook niet mee en de snel knipperende glazen in de (meegeleverde) 3D-bril zijn op den duur vermoeiend voor de ogen.

Audio

HP wil zich ook op audiogebied onderscheiden ('Beats Audio'-techniek): het geluid uit de speaker klinkt wel hard, maar mooi is anders.

Zwaar

Neem de laptop niet mee: hij is zwaar (3,5 kg) en de accu is na maximaal 90 minuten leeg, bij stevige computerklussen zelfs al na een half uur.

Conclusie

HP's topmodel is snel en fraai, maar koop hem niet enkel voor het 3D-effect.

Lees meer over de HP Envy 17 3D en zijn specificaties.