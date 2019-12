Eerste indruk|Ook HTC heeft een eigen tablet: de HTC Flyer. Wat de HTC Flyer bijzonder maakt ten opzichte van andere tablets is dat je ‘m ook met een speciale pen kunt bedienen. Half mei komt de tablet naar Nederland. De Consumentenbond geeft alvast een preview.

HTC Flyer Tablet preview

Op het Mobile World Congress in Barcelona werd dit jaar de HTC Flyer geïntroduceerd. Naar verwachting verschijnt deze tablet half mei in Nederland. De Consumentenbond bekeek de HTC Flyer al even tijdens de beurs.

Wat viel ons op?

Het is een lichte (420 gram) Android tablet van 7";

Je kunt de tablet met een speciale pen bedienen;

Er zijn een aantal apps toegevoegd zoals een tekenprogramma en een programma voor notities;

De tablet heeft een 1,3 megapixel camera aan de voorkant en een 5 megapixel camera met autofocus en flits aan de achterkant.

Mobile World Congress

Het Mobile World Congress (MWC) vond plaats van 14 tot 17 februari 2011 plaats in Barcelona.

De Consumentenbond deed verslag van de interessantste mobiele telefoons en trends op het gebied van mobiele telefonie.

Tablet pc's vergelijken?

Bekijk ons dossier over Tablet pc's