MyCom is failliet, wat nu?

Nieuws|MyCom heeft faillissement aangevraagd. Alle winkels zijn gesloten en de website is offline. Heb jij iets besteld of ingeleverd voor reparatie? Er is een manier om je geld of je spullen terug te vragen.

Je geld terugkrijgen

MyCom levert geen producten meer die al besteld zijn, ook niet als je ze al hebt betaald. Ook aanbetalingen storten ze niet terug.

Je kunt een formulier invullen via Bierman Advocaten. Je dient dan een vordering in. Helaas biedt dit geen garantie dat je je geld ook echt terugkrijgt. Dat bepaalt de curator en is afhankelijk van hoeveel geld er over is.

Je product terugkrijgen

Wil je een product terug, dat je voor reparatie hebt ingeleverd? Ook dan kun je het formulier invullen.

Garantie

MyCom geeft nu geen garantie meer op producten die je hebt gekocht. De curator onderzoekt of er een doorstart van MyCom kan komen. Maar ook als dat lukt is het de vraag of de nieuwe winkel de garantie overneemt. Je hebt nog wel fabrieksgarantie, dus als je product kapot gaat, kun je mogelijk bij de fabrikant terecht.

KijkBijMij

Het faillissement geldt ook voor KijkBijMij, een platform voor aankoopadvies.

