Onderzoekers van de Consumentenbond zijn momenteel op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld. Op de IFA zagen we veel, heel veel, Windows 8. Bijvoorbeeld op de Sony Vaio Tap 20 & Vaio Duo 11.

De nieuwste Windows is gemaakt met aanraakschermen in gedachten, maar voor veel computerwerk is een toetsenbord toch nog noodzakelijk. De ideale Windows 8 computer zit dus ergens tussen tablet en laptop in. Maar computerfabrikanten weten duidelijk nog niet precies hoe die nieuwe computer er uit moet zien. We hebben een hoop hybride tussenversies tablet en laptop gezien, en het is maar de vraag hoe handig ze allemaal zijn.

Sony Vaio Duo 11

E en goed voorbeeld daarvan is de Vaio Duo 11, de eerste Windows 8 tablet van Sony. Deze computer lijkt op een hele dikke tablet, maar als je hem uitklapt via een ingenieus klapmechanisme wordt het een laptop met een toetsenbord en een scherm dat schuin staat.

Een aardig idee, maar het schuifmechanisme werkt niet echt soepel en lijkt een beetje fragiel. En de 'laptop' die je over houdt is ook niet echt gebruiksvriendelijk. Het toetsenbord is heel klein, en de hoek van het scherm kun je niet instellen.

Er worden meerdere versies van de Duo 11 beschikbaar, met een i3, een i5 en een i7 processor. Hoe duur de Duo 11 wordt is nog niet helemaal duidelijk, maar we hebben bedragen van €1200 en €1400 gehoord, dus het is wel duidelijk dat deze computer stevig geprijsd gaat zijn. De prijzen van Windows 8 tablets zijn sowieso teleurstellend hoog, maar Sony maakt het dus wel heel erg bont.

Vaio Tap 20

Sony toonde ook een interessante desktopcomputer met Windows 8, de Vaio Tap 20. De Tap 20 lijkt van afstand op een enorme tablet, maar het is wel degelijk de bedoeling dat je hem op tafel laat staan. De Tap 20 heeft een prachtig aanraakscherm van 20 inch waarmee je het maximale uit Windows 8 kunt halen op een normale computer. Van de Tap 20 waren we veel meer onder de indruk dan van de Sony tablets. Het zou best eens kunnen dat dit soort computers over een tijdje in veel huiskamers staan. De Tap 20 is met een prijskaartje van €999 ook niet echt goedkoop, maar levert waarschijnlijk wel meer waar voor je geld dan de meeste Windows 8 tablets die we gezien hebben. Die lijken toch een beetje gedoemd om als curiositeiten de geschiedenis in te gaan.