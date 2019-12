Recent zijn er vooral grote laptops getest

Nieuws|Eind september en begin oktober lag de focus van de laptoptest op grote exemplaren waarmee je de bureaucomputer kunt vervangen. Dat was nodig, want nu is er weer iets te kiezen in deze categorie. In tegenstelling tot kleinere laptops blijven ze vaak thuis. Ze zijn door hun gewicht minder geschikt om overal mee naartoe te nemen, hoewel het natuurlijk nog mogelijk is, mocht je dat willen.