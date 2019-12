Intel gaat 3D

Alle processoren in computers maken gebruik van transistors, de bouwsteen van alle moderne elektronica. Tot voor kort waren transistors plat en tweedimensionaal. Door een nieuw driedimensionaal ontwerp, de zogeheten Tri-Gate, kan elektronica zeer energiezuinig worden gemaakt.

Intels 3D-transistors laten chips op een lager voltage werken met minder stroomverlies. Dit levert energiebesparing en prestatiewinst op in vergelijking met de vorige generatie transistors. Dit maakt ze geschikt voor toepassing in kleine, draagbare toestellen waar een laag energieverbruik erg belangrijk is.

Eind 2011 zullen de eerste notebooks op de markt verschijnen die Intels nieuwe 3D-transistorontwerp aan boord hebben.

Bron: Intel