Internet op een laptop

Toegang tot het internet wordt steeds vanzelfsprekender en vaak kun je niet zonder. Voor veel programma's is het zelfs een vereiste. Dat begint al met updates voor het besturingssysteem en antivirusprogramma's.

Er zijn veel manieren om met internet verbinding te maken. Welke het beste is, hangt af van de situatie. Om te beginnen, ben je thuis of onderweg? In beide gevallen zijn er meerdere mogelijkheden.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke laptops goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Bekijk de beste laptops

Netwerktype kiezen

In vrijwel alle gevallen zal je besturingssysteem bij het verbinden met internet een melding geven, dat er een nieuw netwerk is gedetecteerd. Je krijgt dan de keuze aan te geven of het een thuisnetwerk, een kantoornetwerk of een publiek netwerk is. Welke je kiest, bepaalt hoeveel toegang je geeft tot de bestanden op je computer. Kies alleen voor thuisnetwerk als je daadwerkelijk bestanden wilt delen. Zo niet, kies dan bij voorkeur voor publiek netwerk. Daarmee geef je zo min mogelijk vrij aan buitenstaanders.

Internet thuis

1. Bekabeld

De snelste verbinding loopt vrijwel altijd via een netwerkkabel. Desktops hebben vaak een zogenaamde ehternet-verbinding. Bij steeds meer notebooks ontbreekt deze aansluiting. Vaak kun je dan nog wel met een USB verloopkabel bedraad met het netwerk verbinden. Deze ethernetpoort maakt gebruik van een zogenaamde netwerk- of UTP-kabel. De stekker hiervan ziet eruit als een brede versie van een telefoonstekker. Je verbindt de computer hiermee met een aansluiting op een modemrouter of router.

Voor internettoegang is het niet nodig om per se met een kabel te verbinden, tenzij je een zeer snel internetabonnement hebt van 100 Mbit of meer (kabelinternet of glasvezel).

Alleen wanneer je een zeer groot bestand gedurende langere tijd wilt downloaden is het aan te raden, omdat de kans op storing het kleinste is en de download zo het snelst voltooid is. Verder is een bekabelde netwerkverbinding alleen van belang voor zaken als back-ups en het overzetten van grote hoeveelheden data.

2. Draadloos

Een draadloze netwerkverbinding heeft doorgaans de voorkeur. Het is minder snel dan een verbinding met een kabel, maar ruimschoots voldoende voor internettoegang en de meeste andere zaken. Het grote voordeel is dat je niet vast aan de UTP-kabel zit en vrij door je huis kan rondlopen. De meeste internetabonnementen bieden een lagere snelheid dan draadloze verbindingen kunnen geven. In alle notebooks is een draadloze netwerkadapter ingebouwd. In desktops is dat zelden het geval. Verbinding maken met een netwerk is eenvoudig. Via het icoon rechtsonder in de taakbalk van Windows kun je een lijst oproepen met beschikbare draadloze netwerken. Kies hieruit het gewenste netwerk en voer de netwerksleutel in als hiervoor een invoervenster verschijnt.

Internet onderweg

1. Trein

In steeds meer treinen van de NS wordt draadloos toegang tot internet aangeboden. Je moet dan eerst via bovengenoemde beschrijving verbinding maken met het wifi-netwerk 'internet in de trein'. Vervolgens open je een browser. Daarin wordt een welkomstpagina weergegeven waar je akkoord moet gaan met de voorwaarden. Vervolgens heb je internettoegang.

2. Hotspot

Een hotspot is een toegangspunt voor Wifi ofwel draadloos netwerk. Je hebt ze op verschillende plaatsen zoals stations en in veel cafés zijn hotspots. Het verbinden gaat net als in de trein. Alleen moet je er soms voor betalen. Daarvoor is meestal een creditcard nodig, al werkt het soms ook met iDeal. Na het invoeren van de nodige gegevens en het voltooien van de transactie kun je online.

3. Mobiel internet

Toegang via een mobiele verbinding is minder snel dan via Wifi. Het voordeel is dat je niet gebonden bent aan een hotspot: zolang je mobiel bereik hebt, heb je internettoegang. Uiteraard is hiervoor een mobiel telefonieabonnement met internettoegang ('data') nodig. De kosten hiervan kunnen aardig oplopen.

Er zijn op dit moment 3 snelheden. Van langzaam naar snel zijn dat: 3G ofwel UMTS en 3.5G ofwel HSPA en 4G ofwel LTE. In de dichtbewoonde delen van Nederland is 4G beschikbaar.

Er zijn drie manieren om mobiel verbinding te maken met internet: via een ingebouwd '3G modem', via een '3G dongle' of door 'tethering'. Hieronder lichten we dit nader toe.

Ingebouwd in een notebook en via een dongle werkt hetzelfde: na installatie van het stuurprogramma maak je via een apart programma verbinding met internet. Verbinding via tethering werkt feitelijk zoals een hotspot: je verbindt met een draadloos netwerk via Wifi.

a. Ingebouwd

Slechts weinig notebooks hebben een ingebouwd 3G modem. Het betreft voornamelijk (dure) modellen voor zakelijk gebruik. Af en toe biedt een mobiele provider een netbook met ingebouwd 3G modem aan in combinatie met een abonnement.

Verbinden gaat via een icoon in het Startmenu of op het Bureaublad.

b. Dongle

De gangbare manier om met een notebook verbinding te maken met een mobiel netwerk is met een externe adapter, ook wel dongle of dongel genoemd. Die verbindt je met een USB-poort. Vervolgens installeer je het stuurprogramma dat meestal aanwezig is in de adapter. Raadpleeg eventueel de meegeleverde handleiding. Verbinden met het netwerk doe je vervolgens met een icoon in het Startmenu of op het Bueaublad.

c. Tetheren

Een alternatief is verbinding maken via je mobiele telefoon of tablet. Deze functie heet in het Engels 'tethering'. Hiermee creëer je een eigen Wifi hotspot. Hoe dat gaat, hangt af van je mobiele telefoon. Niet alle abonnementen en providers staan tetheren toe. Raadpleeg in geval van twijfel je telefoonprovider.