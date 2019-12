Je laptop afdanken

Is vervanging echt nodig?

Laptops hebben niet zoveel impact op het milieu in de gebruiksfase, maar wel in de productie- en afdankfase. Het verlengen van de levensduur van een product beperkt de impact op het milieu. Bedenk daarom goed of je echt het allernieuwste nodig hebt. Is je laptop te traag, overweeg dan de aanschaf van een SSD. Voor minder dan €100 heb je een SSD die je laptop een stuk sneller maakt.

Verkopen

Je oude apparaat verkopen kan een leuk zakcentje opleveren. Zelfs defecte laptops leveren soms nog geld op. Bied je oude laptop aan op sites zoals Marktplaats en Speurders. Op deze veilingsites maak je zelf de advertentie aan en regel je zelf de verkoop. Laptops verkopen via dit soort sites is gratis, maar het kost wel wat tijd.

Doe je liever weinig moeite en neem je genoegen met een lagere verkoopprijs? Bied je laptop dan aan bij een winkel in tweedehandsspullen. Deze geeft je een deel van de waarde terug in geld en verkoopt hem vervolgens door of laat hem recyclen.

Weggeven

Als je laptop nog goed werkt kan je hem weggeven aan vrienden of familie. Dat bespaart grondstoffen en energie voor de productie van een nieuw apparaat en voorkomt afval. Bovendien maak je er iemand blij mee. Ook de meeste kringloopwinkels willen jouw oude laptop graag hebben. Sommige zijn ook blij met defecte laptops. Ze kunnen hem soms nog repareren of de onderdelen gebruiken.

Niet weggooien naar inleveren

Laptops bevatten schadelijke stoffen die niet in het milieu terecht moeten komen. Gooi hem dus niet weg bij het huisvuil. Door je laptop op de juiste manier af te danken kan hij verwerkt worden en kunnen de grondstoffen worden teruggewonnen. Alle apparaten die op stroom of batterijen werken kun je daarom het beste apart bij de milieustraat inleveren. Dat is gratis. Je hebt hier al voor betaald via de verwijderingsbijdrage.

Behalve bij de milieustraat kan je je laptop ook inleveren bij:

de winkel waar je jouw nieuwe laptop koopt. Deze is verplicht je oude laptop in te nemen. De zogeheten oud-voor-nieuw-regeling geldt alleen voor particulieren.

winkels met inzamelpunten: kleine elektrische apparaten (niet langer, dikker en breder dan 25 cm) kunnen gratis ingeleverd worden bij grote elektronicawinkels zonder dat je een ander apparaat aanschaft. Dit is de oud-voor-niets-regeling.

Maak een back-up

Je zal het altijd zien. Heb je net afscheid genomen van je laptop, bedenk je opeens dat de belastingaangifte van vorig jaar er nog op stond. Maak daarom altijd een back-up van de hele harde schijf.

Grondig wissen

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de nieuwe eigenaar van jouw laptop privégegevens tegenkomt. De laptop terugzetten naar fabrieksinstellingen is onvoldoende. Bestanden op je laptop worden daarmee niet volledig gewist. Haal de harde schijf van je laptop dan ook grondig leeg. Gebruik hiervoor het programma Eraser of Fileshredder.